DeSantis es optimista sobre la posibilidad de derrotar a Trump en las primarias republicanas de 2024

En las próximas primarias republicanas de 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es optimista sobre su capacidad para derrotar al expresidente Donald Trump, el actual favorito.

A pesar de enfrentar desafíos y diferencias en ciertos temas, DeSantis sigue enfocado en su campaña y en el futuro.

En una entrevista reciente con CNN, Ron DeSantis expresó su confianza en su potencial para imponerse a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano.

Si bien Trump está bajo investigación por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, DeSantis enfatizó la importancia de mirar hacia adelante y no insistir en eventos pasados. Expresó su esperanza de que Trump no sea acusado, ya que cree que no sería beneficioso para el país.

DeSantis-Trump: Números de encuestas y desafíos de la campaña

Actualmente, Donald Trump lidera las encuestas con un 56% sustancial de intención de voto entre los votantes republicanos, mientras que DeSantis se queda atrás con un 17%.

A pesar de esta brecha significativa, DeSantis no se deja intimidar y considera que las encuestas son solo instantáneas de la situación actual.

En cuanto a la política exterior, DeSantis restó importancia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, considerándola una guerra de “interés secundario o terciario”.

Sin embargo, expresó su voluntad de ayudar a poner fin al conflicto, al tiempo que enfatizó la necesidad de una paz sostenible sin recompensar la agresión. Sin embargo, cuando se le presionó sobre armar a Ucrania o brindar ayuda financiera, DeSantis redirigió el enfoque a Asia y China, destacando su importancia en su enfoque de política exterior.

DeSantis enfatizó en la entrevista con CNN el enfoque de su campaña en la economía y la importancia de tener un aparato fuerte sobre el terreno en estados clave.

El gobernador había sido criticado por un video compartido en el que cuestionaba las promesas de Trump de proteger los derechos LGBTQ. DeSantis aclaró su postura, afirmando el respeto por todas las personas, pero expresando reservas sobre cambios sociales drásticos para acomodar a un pequeño porcentaje de la comunidad LGBTQ.

Sobre el tema del aborto, DeSantis se identifica como “pro-vida” y se compromete a apoyar las políticas pro-vida. Advirtió sobre posibles desafíos en el Congreso si las elecciones no favorecen a los candidatos pro-vida, y advirtió contra la posibilidad de “nacionalizar el aborto hasta el momento del nacimiento”.

Cabe mencionar que la campaña presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha visto afectada al perder a parte de su personal, mientras atraviesa una crisis de efectivo y busca enfocar nuevamente sus recursos en Iowa.

La campaña del republicano de Florida despidió al menos de 10 empleados la semana pasada, de acuerdo con una fuente cercana a las deliberaciones internas y que pidió el anonimato.

A medida que se acercan las primarias republicanas de 2024, Ron DeSantis se mantiene optimista sobre sus posibilidades de derrotar a Donald Trump. A pesar de ir a la zaga en las encuestas, DeSantis muestra confianza y determinación en su campaña.

Sigue leyendo:

· Ron DeSantis despide a parte de su personal y reduce los viajes de campaña al caer las encuestas por debajo del 20%

· Donald Trump insta a Ron DeSantis a “ocuparse de su estado” y de los altos precios de los seguros: “Vete a casa”

· Nueva encuesta muestra que Trump tiene importante ventaja sobre DeSantis entre los republicanos de Florida