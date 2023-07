Ricardo Ferretti responde a las acusaciones por su presunta ausencia en los entrenamientos de Cruz Azul

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul en la Liga MX, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, decidió defenderse de las acusaciones que han surgido en los últimos días por su presunta ausencia de los entrenamientos que ha realizado el equipo la última semana; aseguró que es una acción que nunca realizaría en su carrera profesional porque cuenta con una reputación “intachable” en México.

Durante sus declaraciones a diversos medios de comunicación el estratega le exigió a todos aquellos que los están difamando que muestren pruebas concretas de que está dejando a un lado los entrenamientos de Cruz Azul para dedicarse a otras actividades.

“Yo llegué a este país de 23 para 24 años y la verdad ya voy a cumplir 70, muchos de los que están aquí a lo mejor hasta les triplico la edad. Creo que he tenido un carácter y una personalidad y una forma de ser que a lo mejor no les parece a algunos, pero ésta es mi forma de ser y yo respeto la de ustedes, respeto también las críticas, respeto todo, lo único que no respeto es si van a hablar de mí, hablen con seguridad, no sean chismosos, no crean en los chismes, yo no soy centenario para caerle bien a todos”, expresó.

Tuca Ferretti aprovechó la oportunidad para detallar que en caso de haber faltado a algun entrenamiento del equipo se debe a las reuniones que mantiene con la directiva del cuadro celeste para poder analizar a la plantilla y determinar los objetivos y estrategias de cara al inicio del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Yo soy una persona profesional, honesta, intachable en mi trabajo si alguien me conoce. Mis auxiliares, uno de ellos es campeón del fútbol mexicano, Memo (Vázquez); y el otro es un gran entrenador, Joaquín Moreno. Para esto son mis auxiliares. Yo debería delegar mucho más a ellos el trabajo, pero no lo hago. Cuando no estoy en la cancha estoy en junta con mis jefes, que son el ingeniero y el ‘Conejo’ Pérez. En este inicio de torneo he tenido una gran cantidad de juntas para poder organizar un plantel adecuado”, agregó.

“Ya me cansé de que me estén diciendo cosas y yo por no perder tiempo me quedo callado. Una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, por cómo mis equipos juegan, de eso no tengo ninguna duda, pero difamarme no lo acepto y si no puedes comprobar me quedo boca callada”, concluyó Ferretti.

