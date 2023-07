Soldado estadounidense es detenido en Corea del Norte tras cruzar línea fronteriza sin autorización, según la ONU

Un integrante del servicio estadounidense aparentemente cruzó la frontera hacia Corea del Norte y se cree que está bajo la custodia de las autoridades del país, explicó un funcionario de Estados Unidos.

El Comando de las Naciones Unidas que opera en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre Corea del Norte y Corea del Sur, indicó por primera vez este martes que un ciudadano proveniente de Estados Unidos y que no ha sido identificado cruzó la frontera sin autorización.

La fuente dijo al medio CBS News que el escuadrón en cuestión estaba siendo escoltado de regreso a Estados Unidos por motivos disciplinarios, pero tras pasar por la seguridad del aeropuerto, de alguna forma y lograron unirse a la gira fronteriza.

“Un ciudadano estadounidense en una gira de orientación de la JSA cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”, declaró previamente el Comando de la ONU.

“Creemos que actualmente está bajo custodia de la RPDC y estamos trabajando con nuestros homólogos del KPA para resolver este incidente”.

Los medios locales informaron que un ciudadano extranjero que estaba de visita en la Línea de Demarcación Militar cruzó la frontera a las 3:27 de la tarde, hora local.

Un supuesto testigo dijo que presenció el evento y que formaba parte del mismo le dijo al medio que acababa de visitar uno de los edificios en el sitio cuando “este hombre emite un fuerte ‘ja, ja, ja’ y simplemente corre entre algunos edificios”.

La persona dijo que los organizadores del evento y otros en la gira y otras personas en la gira reaccionaron en segundos por lo que hizo el hombre.

“Pensé que era una mala broma al principio, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma, y ​​luego todos reaccionaron y las cosas se volvieron locas”.

El testigo declaró que no había soldados de Corea del Norte visibles donde el sujeto estaba corriendo, y que les dijeron que no los había desde la pandemia de la covid-19, cuando los norcoreanos trataron de sellar completamente sus fronteras al mundo.

Luego de que el ciudadano estadounidense cruzó corriendo la frontera, los turistas fueron trasladados de regreso a Freedom House para que todos declararan sobre la situación y posteriormente los llevaron a su autobús.

“Te digo esto porque en realidad me golpeó bastante”, dijo el testigo. “Fue en el camino de regreso en el autobús, y llegamos a uno de los puntos de control… Alguien dijo que íbamos 43 entrando y 42 volviendo”.

La Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur se ha convertido en una de las fronteras más fortificadas del mundo, que tiene alrededor kilómetros de alambres de púas y minas terrestres, además de estar patrullada por soldados de los dos países por varias décadas.

La posibilidad de que un ciudadano estadounidense sea retenido bajo custodia militar de Corea del Norte llega en el momento de mayor tensión diplomática y creciente incertidumbre en la península de Corea, según CNN.

Justo el día en que el estadounidense cruzó la frontera, se estaba produciendo otro momento tenso y de simbolismo histórico y estratégico en el puerto de Corea del Sur, justamente en Busan: por primera vez desde inicios de los 80′ un submarino de Estados Unidos con capacidad nuclear hacía escala en uno de sus puertos.

La visita se hizo cuando el coordinador para el Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kurt Campbell, estaba en una reunión inaugural en Seúl del Grupo Consultivo Nuclear (NCG).

NCG es un panel conjunto de Estados Unidos y Corea del Sur instaurado por los líderes de los países en una cumbre en el mes de abril en Washington.

Durante la reunión, el presidente Joe Biden, y su par surcoreano, Yoon Suk Yeol, revelaron una “Declaración de Washington” en la que se incluía un conjunto de medidas destinadas a hacer que Corea del Norte pensara dos veces antes de lanzar un ataque contra Corea del Sur.

