Alejandra Espinoza está lista para los Premios Juventud y presume su cuerpo en un top rosa

Alejandra Espinoza está más que lista para los Premios Juventud 2023, los cuales se realizarán este jueves en el Coliseo de Puerto Rico.

La presentadora de televisión desde hace algunos días se encuentra en la Isla del Encanto para los preparativos de la gran noche que celebra al talento latino y que contará con grandes espectáculos musicales.

A través de su cuenta de Instagram la mexicana ha mostrado parte de lo que ha vivido en la isla durante los ensayos para lo que será esta noche llena de música. Ahora apareció presumiendo su plano abdomen al lucir un top rosa, color en tendencia gracias a Barbie y el próximo estreno de su película, y un pantalón de mezclilla.

Fueron varias las fotografías en las que la presentadora posó y además en ellas usó un gorro de peluche en tono rosa, el cual tiene estampado el nombre de los ‘Premios Juventud’ en el centro.

Ante estas imágenes los internautas no dejaron de reaccionar y muchos de ellos señalaron que, de acuerdo a su percepción, Espinoza está muy delgada.

“Te amo como eres, pero ya es demasiado peso que has perdido”, “Oh my god, estás demasiado delgada mujer” y “Me encantas como eres Alejandra, pero no te ves bien ahora estás demasiado delgada” son algunos de esos mensajes recibidos.

Así como esta serie de fotos Espinoza también posó muy bien acompañada junto a Dayanara Torres, quien disfrutará de la experiencia de conducir parte del show desde su tierra natal, y la mexicana Ángela Aguilar, quien regresa una vez más a este gran escenario.

“La dulce y linda Dayanara. Y la talentosa y carismática Alejandra. Éxitos”, “Bendiciones hermosas si Dios quiere ahí las veo el jueves”, “Bellísimas Alejandra y Ángela!! Súper talentosas”, “Muy bonito el outfit de Ángela” y “Qué bella terna. Ojalá no sea de puro reguetón los premios. Mucho éxito a las 3” son algunos de los mensajes que recibieron las tres mujeres al dejarse ver desde los ensayos.

