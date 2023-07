“No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo”: Isco confesó que el FC Barcelona intentó ficharlo

El diario Marca publicó la segunda parte de la entrevista que le hizo al español Isco Alarcón y surgieron algunas revelaciones llamativas. Según el mediocampista, el FC Barcelona intentó ficharlo hace un par de años y que el propio expresidente culé Josep María Bartomeu lo llamó.

“Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época… Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario”, dijo Isco en la entrevista al diario Marca. Según el español no se iba a mover del Real Madrid porque “era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba… No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo“.

Además, el mediapunta aclaró que no tiene intención de retirarse: “No me retiro. Sea donde sea voy a jugar. Llevo jugando al fútbol desde los tres años y nunca había parado. Hasta ahora. Pero pronto volveré. He tenido ofertas de Italia, Turquía, Arabia, España… Pero no me quería ir a ningún sitio donde no estuviera mentalmente preparado. Ahora sí lo estoy”, dijo Isco en la entrevista a Marca.

Isco en su presentación en el Sevilla

Actualmente Isco se encuentra sin equipo luego de su abrupta salida del Sevilla por un encontronazo que tuvo con el director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo, mejor conocido como Monchi, por lo que el mediocampista desea un nuevo reto fuera de las fronteras de España.

“Priorizo irme fuera. He jugado en Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid. Me ilusiona la experiencia de jugar en otra Liga, aprender otro idioma, crecer personalmente también fuera de España… No cierro puertas a nada”, indicó Isco.

