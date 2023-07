Thalía presume su tonificado abdomen y le llueven críticas por su baile

La mexicana Thalía el pasado martes compartió una nueva publicación en la red social de la camarita, donde supera los 20 millones de seguidores, hecho que la hace sentirse mucho más cercana de sus fanáticos que se mantienen atentos a lo que hace público.

‘Barbie’ ha sido una de las películas más esperadas de este 2023 y el color rosado y fucsia en las últimas semanas se han vuelto tendencia, tonalidad que terminó aprovechando la también actriz y antes de pararse frente al lente de una cámara, pues pensó muy bien el vestuario que se pondría.

La empresaria de 51 años se puso un traje de baño color fucsia, al tiempo que aprovechó para presumir su tonificado abdomen y su cabello un poco despeinado, mientras que realizó un baile con un tema de su autoría que se llama ‘Devuélveme a mi chica’.

La publicación superó las 12,000 opiniones que se tornaron bastante divididas, pues algunos estuvieron de acuerdo con lo que vieron, mientras que otros explicaron que sienten que ella a su edad no se comporta como debería.

Sin embargo, los comentarios negativos no se detuvieron porque la terminaron comparando con Britney Spears tras los constantes bailes extraños que realiza y sube a la red social de la camarita.

“La miro y recuerdo a Erika Buenfil que la critican por hacer TikTok a su edad y Thalía qué? También es grandecita y lo hace”, “Por un momento pensé que era la Britney”, “Ojalá y no se ponga como la Britney”, “Ya no sabe cómo llamar la atención”, “Creo que debe ya entender que no es joven y envejecer es normal. Y bueno, hace mucho show y ya eso no le queda bien”, “Por favor díganle que ya no es un lola, sino una señora, por favor payasa”, “Yo pensaba que Britney era la única en salir en traje de baño y cara extraña haciendo videos”, “Ella siempre ha creído que la belleza siempre está en ser delgada y su obsesión”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

