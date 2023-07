El Lincoln Center reúne a lo mejor de la danza de la ciudad

La próxima semana, el Lincoln Center for the Performing Arts será una visita obligada para los amantes de la danza gracias a la realización del tercer BAAND Together Dance Festival, una serie de eventos que celebra los distintos estilos de baile y junta a las mejores compañías de Nueva York.

Los distintos espectáculos serán liderados por miembros del Ballet Hispánico, American Ballet Theatre, Alvin Ailey, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem, durante los cinco días consecutivos del festival que se llevará a cabo del 25 al 29 de julio.

El festival contará además con talleres para aquellos interesados en aprender sobre el mundo de la danza y practicar algunos pasos.

Una de las presentaciones que destaca este año es el estreno mundial de “Pas de O’Farill”, del coreógrafo cubano Pedro Ruiz, quien armó un dueto entre las compañías Ballet Hispánico y New York City Ballet para celebrar la música jazz latina de Arturo O’Farill, integrando elementos del ballet clásico y el ritmo afrocubano.

“Hablamos de todas las posibles coreografías que podemos hacer y surgió el tema sobre la música de O’Farill, que le da otra perspectiva al ballet”, señaló Ruiz.

Ruiz es un veterano de la danza con más de 20 años en la industria, muchos de ellos al lado del Ballet Hispánico, la organización cultural de latinos más grande del país que explora una variedad de bailes como salsa, merengue, jazz y más. El coreógrafo y director tuvo la tarea de unir los distintos estilos de ballet entre ambas compañías para esta presentación.

“Mostraremos que el ballet tiene distintos estilos, y cómo el ritmo latino influye en nuestra técnica”, dijo el coreógrafo.

Cabe destacar que es la primera vez que un latino crea la coreografía para este festival, y Ruiz fue seleccionado por su talento y vanguardia en el ballet.

Muestra de la pieza “Línea Recta” del Ballet Hispánico.Foto: Paula Lobo

“Hay más en el ballet que solo lo clásico”, agregó Ruiz.

Además de enfocarse en mostrar el arte de estos profesionales en la danza, el festival también se enfoca en enseñar. Aquellos interesados en conocer más de este arte, pueden participar en diferentes talleres que se ofrecerán de forma gratuita y sin importar la edad o nivel de experiencia que tengan.

“Los talleres sin duda serán una experiencia muy entretenida para el público. Cada noche, una de las compañías liderará un taller y enseñará sus propias técnicas”, agregó Ruiz.

Tanto los talleres como los espectáculos del “BAAND Together Dance Festival” forman parte de “Summer for the City”, auspiciado por Chanel, y son de admisión gratuita. Se dará acceso 30 minutos antes de cada presentación.

“Chanel es una marca histórica que siempre ha apreciado el arte del baile y es un gran honor que el festival sea posible gracias a ellos”, dijo Ruiz.

Foto cortesía: Daniel Arnold

En detalle:

Qué: BAAND Together Dance Festival

Cuándo: del 25 al 29 de julio

Dónde: distintos escenarios del Lincoln Center

Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/s/BAAND%20Together%20Dance%20Festival