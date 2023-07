“Los récords están para romperse”, Aaron Judge opina sobre el ritmo jonronero de Shoei Ohtani

La pasada temporada Aaron Judge mostró su poder con el madero e impuso un nuevo récord en la Liga Americana al convertirse en el pelotero que más cuadrangulares conectó con 62 vuelacercas. Desplazando a Roger Maris quien ostentaba la marca con 61 jonrones desde 1961.

Pero es posible que Judge solo le dure una temporada este récord, pues este año tiene un fuerte contendor que podría superar la marca del jardinero de los New York Yankees.

Se trata de Shohei Ohtani, quien en 95 encuentros ya registra 35 cuadrangulares y según algunas proyecciones el japonés podría despachar en 67 juegos restantes una cantidad de jonrones que se acerque bastante a los 62 de Judge, por lo que el récord del capitán de los Yankees podría estar en peligro.

Shohei Ohtani, jugador de Los Ángeles Angels / Getty Images

Ante la amenaza del nipón en arrebatarle el récord al estadounidense, Judge se mostró tranquilo e incluso comentó que desea que Ohtani conecte a final de temporada los 63 cuadrangulares.

“Los récords están para romperlos. Es sólo eso, un récord. Sería emocionante para el juego si saliera y consiguiera 63 o más. Veremos qué pasa”, comentó el jardinero de los Yankees en una entrevista para MLB.com luego del encuentro del miércoles.

Aaron además comentó que disfruta mucho ver a Ohtani jugar al béisbol. “Me gusta verlo cuando enciendo la televisión y está lanzando ocho entradas, ponchando a 10 y bateando dos jonrones en un juego. Estoy entusiasmado con lo que ha hecho hasta ahora y deseando ver qué más hace cuando salgamos de aquí”, destacó el pelotero de 31 años.

Por otra parte Judge confesó que para él sería incluso una motivación extra si Ohtani llega a quitarle el récord. “Si lo rompe, eso me dará otra oportunidad de salir ahí fuera e intentar hacer algo especial. Pero ahora mismo no estoy demasiado centrado en eso. Siempre le deseo lo mejor y siempre me emociona ver lo que puede conseguir, pero ahora mismo no me preocupa demasiado el récord”.

Aaron Judge Getty / Images

Actualmente Ohtani lleva un ritmo muy parecido al de Judge la pasada temporada. Para la pausa del juego de estrellas, el Yankee llevaba 33 cuadrangulares. Apenas uno más de los que dejó Ohtani a la misma altura de la temporada.

La vuelta de Judge

Actualmente Aaron Judge se encuentra en lista de lesionados desde hace poco más de un mes. Un esguince en el dedo gordo de pie derecho lo ha dejado fuera del campo durante los últimos 40 juegos, y aún no se sabe con exactitud cuando pueda volver el capitán del equipo.

Judge dejó su cuota jonronera en 19 con solo 49 encuentros jugados, en aquel momento era el líder en la Liga Americana. Los Yankees esperan tener a su jardinero estrella para principios de agosto, para que Judge pueda volver a sumar jonrones y superar al menos los 27 vuelacercas de 2018 y 2019, temporadas en las que menos cuadnragulares despachó jugando la zafra completa.

