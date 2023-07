“Messi aún tiene mucha hambre de ganar”, David Beckham da sus primeras impresiones del astro argentino con la camiseta del Inter Miami

Lionel Messi ya tuvo su primer entrenamiento con el Inter Miami y muy probable debute el próximo viernes ante el Cruz Azul por la Leagues Cup. El astro argentino llega a la MLS con 35 años y con una vitrina llena de trofeos, entre los que destacan Champions League, Copa América y recientemente la Copa del Mundo.

El rosarino no tiene nada que demostrarle a nadie, ya es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y con un palmarés insuperable. Sin embargo David Beckham, copropietario del Inter Miami y uno de los responsables del fichaje de Messi, comentó hace poco en una entrevista para Mundo Deportivo que el capitán de la Albiceleste llega a Miami con mucha motivación y ganas de seguir ganando.

“Messi es uno de los más grandes jugadores en la historia de este deporte y todavía tiene hambre de ganar. Le he visto en el campo de entrenamiento. Nosotros traemos jugadores con la ambición adecuada, no importa en qué momento estén de su carrera, queremos jugadores con hambre y Messi la tiene y está en forma”, comentó el exjugador para el diario español.

Lionel Messi y David Beckham en la presentación del argentino /Getty Images

Además Beckham cuenta que Messi no solo aportará en el campo, sino que ayudará al club en ser un guía para las nuevas generaciones. “Tiene hambre para jugar, pero también para ayudar a la nueva generación. Para nosotros y para él es un desafío. Y eso es lo que buscamos”.

Messi como gran trofeo de la temporada

La temporada del Inter Miami está siendo muy complicada, el equipo del sur de la Florida se ubica último en la Conferencia Este de la MLS y su clasificación a los playoffs parece estar alejada. Sin embargo Beckham asegura que el equipo sigue con el objetivo de ganar y la incorporación de Messi ya es un gran premio para ellos.

“El objetivo es competir. Por supuesto, queremos resultados; todos queremos ganar. Pero tener a Messi aquí con nosotros ya es un éxito. Ver las reacciones de la gente, la pasión, es fantástico para Miami y para el país, no sólo para el mundo del fútbol, sino para el deporte en general del país”, explicó el exjugador del Real Madrid y Manchester United.

Beckham sabe lo que significa este desafío

El británico fue uno de los primeros jugadores que abrió la puerta entre Europa y Estados Unidos, cuando fichó en 2007 con Los Ángeles Galaxy desde el Real Madrid, desde entonces los jugadores de primer nivel que han jugado en la MLS han sido muchos.

En aquel momento para Beckham también representó un gran reto, al igual que será para Messi en esta nueva etapa. “En 2007 yo era jugador del Madrid, tenía 30 años y aceptaba un nuevo reto. Yo veía la oportunidad de conocer una nueva cultura. Siempre me gustó América, era uno de los lugares a los que más me gustaba ir. Para mí, personalmente, era un desafío porque quería devolver al deporte que más amo parte de lo mucho que me dio a lo largo de los años”, cerró el exfutbolista.

