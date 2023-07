Shakira desde Premios Juventud: “Hay realidades que no se pueden maquillar”

En la edición 2023 de los Premios Juventud Shakira fue reconocida con el galardón ‘Agente de Cambio’ debido al trabajo que realiza con su ‘Fundación Pies Descalzos’, desde donde se encarga de ayudar a niños desplazados y a familias en Colombia con la intención de que los pequeños tengan una buena educación en escuelas en zonas rurales del país

Cuando la colombiana subió al escenario a recibir este premio que honra a su labor social dio un emotivo discurso en el que resaltó varios aspectos importantes que ella defiende y cada día lucha por mejorar.

“Gracias por este honor. Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con nuestro increíble equipo de la nuestra fundación pies descalzos y Patricia sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia. Esto también es para ustedes”, comenzó diciendo la intérprete de ‘Copa vacía’.

En su discurso resaltó que el mundo en el que vivimos está lleno de desigualdades y que todavía la discriminación por diversos motivos existe, pero que por suerte mucho de esto está cambiando gracias a las nuevas generaciones.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de Tik Tok, selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace podre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, lugares donde es difícil de creer todavía se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”, expresó la colombiana.

Shakira también resaltó que su hijo de 10 años le ha contado con tristeza que uno de sus amigos quiere cambiar su color de piel, a ella solo le queda enseñarle a su hijo que él puede levantar su voz para quejarse de las cosas con las que no está de acuerdo. “Es así Milan. Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más”, destacó la cantante en su discurso de agradecimiento por este reconocimiento tan importante.

Shakira también destacó a sus hijos Milan y Sacha, quienes estuvieron allí acompañándola, que para ser un ‘Agente de Cambio’ hay que saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal.

