Bárbara Torres, sexta eliminada de LCDLFMX, quiere que el “hate” se termine y que todo lo que pasó en el reality se quede en el reality

Para Bárbara Torres La Casa de los Famosos México no fue fácil, al día de hoy asegura que jamás volvería a formar parte de un proyecto como éste. Destaca que la convivencia y las pruebas no son fáciles y que en realidad nadie sabe cómo se comportará en un ambiente que por momentos se vuelve hostil.

En esta entrevista Torres hizo hincapié en los acuerdos a los que llegaron los famosos que aceptaron formar parte de este reality, en el que muchos afirmaron que todo lo que pasara dentro de esas paredes, al salir, se quedaría ahí. El público, por su parte, no es bondadoso en este sentido y al día de hoy no sólo le recuerdan a Bárbara Torres sus acciones dentro de la casa, sino que muchos no se las perdonan.

Bárbara pide que paren con el “hate”, ya que al final llegará un momento, según la actriz, en el que volverán a estar todos juntos amigándose y disfrutando de las experiencias compartidas, mientras una parte del pública seguirá reclamando por algo que los protagonistas de esta temporada ya habrán olvidado y perdonado.

Mira aquí nuestra entrevista completa con Bárbara Torres:

Este domingo LCDLFMX vivirá un nuevo proceso de eliminación, en donde los nominados son: Nicola Porcella, Sergio Mayer y Apio Quijano. La salvación de esta semana volvió a quedar en manos de Jorge Losa y éste sacó de la tabla de nominados a “La Barbie” Juárez, por esta razón en cuestión de horas veremos cómo, por primera vez, se va un miembro del “Team Infierno”.

La intención de voto indica que existe una alta posibilidad de que Sergio Mayer se vaya de La Casa de los Famosos México, ya que aún cuando los teams están activados, también es cierto que del cuarto infierno él es uno de los que más escozor ha generado en los fans de todos los teams.

