Trabajadores que usan ChatGPT consiguen trabajo adicional con el tiempo que ahorran con la herramienta

Una encuesta realizada por ResumeBuilder.com, el sitio para crear currículums en línea, muestra que algunos trabajadores están utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (AI) para ser más eficientes en sus labores y algunos han ahorrado suficiente tiempo que les ha permitido, incluso, conseguir un trabajo adicional y más ingresos.

“Los trabajadores buscan constantemente soluciones innovadoras para agilizar sus tareas y maximizar la productividad”, dice ResumeBuilder.com en su reporte. “Al aprovechar las capacidades de ChatGPT, los trabajadores pueden acelerar una variedad de tareas, que van desde resumir documentos y redactar correos electrónicos hasta crear contenido atractivo y traducir texto”.

En julio, ResumeBuilder.com encuestó a 750 empleados de tiempo completo que usan ChatGPT semanalmente para averiguar cómo la herramienta mejora su eficiencia.

De acuerdo con la encuesta:

· El 32% de los trabajadores a tiempo completo usan ChatGPT semanalmente.

· Las tareas más comunes para las que se utiliza la herramienta incluyen resumir documentos (55%), escribir correos electrónicos (53%), creación de contenido (52%) y traducción de texto (45%).

· 1 de cada 4 dice que la herramienta les ahorra más de 10 horas por semana.

· El 78% dice que les ayudó a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida.

· El 30% dice que el ahorro de tiempo les permitió comenzar un segundo trabajo o un empleo secundario.

“Utilizo ChatGPT a diario para varias tareas. En promedio, me ahorra alrededor de 15 a 20 horas por semana, una cantidad significativa de tiempo que de otro modo gastaría en la creación de contenido, investigación de palabras clave y estrategias de intercambio de ideas. ChatGPT ha simplificado mi carga de trabajo y también ha creado vías para mi crecimiento personal, tutoría e ingresos adicionales”, dijo Sayem Khan, CEO y cofundador de 1stFunnelChallenge.

“El tiempo ahorrado me ha permitido dedicarme a un trabajo secundario en el intercambio de dominios. También he podido asistir a seminarios web para mejorar mis conocimientos en áreas de marketing digital y SEO. Además, he podido pasar más tiempo con mi esposa y mi hijo, ya que puedo automatizar muchas tareas repetitivas que consumen mucho tiempo con ChatGPT”, agregó Khan.

Para más detalles del informe y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· La experiencia de algunos trabajadores que perdieron su empleo por culpa de la inteligencia artificial

· 4 rasgos de los seres humanos que serán imposibles de imitar por la inteligencia artificial

· Elon Musk presenta su nueva empresa xAI, le apuesta a la inteligencia artificial