Uso de energía limpia en tu hogar: ¿Cómo beneficiarte de los reembolsos y créditos fiscales?

Por Camila Mendoza/ Huella Zero

Si estás pensando en cambiar tu carro, adquirir nuevos electrodomésticos, o mejorar tu sistema de climatización en el hogar, la Ley para la Reducción de la Inflación puede ser la ayuda que estabas esperando no sólo para ahorrar dinero, sino también para ser más amigable con el medioambiente.

Y es que esta legislación busca reducir los costos de energía, disminuir la contaminación, combatir el cambio climático y el calentamiento global, y garantizar que las familias tengan un suministro de energía limpio y seguro en el futuro.

Sin duda, “la acción más agresiva sobre el clima y la energía limpia en la historia de Estados Unidos”, expone el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca sobre la Ley que -entre otros beneficios- hará que los electrodomésticos eficientes sean más asequibles.

“La Ley de Reducción ofrece incentivos estratégicos para que la transición al uso de energía limpia sea fácil y eficiente. Sus ofertas de energía doméstica incluyen descuentos iniciales, créditos fiscales, y financiación a bajo costo que, en conjunto, proporcionan un importante fondo de dinero para que todos los hogares puedan utilizar energía limpia, independiente de su nivel de ingreso”, consigna la guía ‘Go Electric!’, de Rewiring America, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el uso de energía limpia que brinda un manual digital gratuito explicando en detalles cómo comenzar la transición en los hogares, empresas, y comunidades.

¿Cómo beneficiarse de los créditos tributarios?

Si necesitas reemplazar el aire acondicionado o los calentadores de agua de tu hogar, la Ley ofrece ahorros de hasta un 30% con créditos fiscales para equipos eficientes de calefacción y refrigeración. Además, se sabe que las puertas y ventanas son la fuente de fuga de energía más común en una casa u oficina, así que, si deseas cambiarlas, la Ley ofrece ahorrar hasta un 30% con créditos fiscales para proyectos de construcción de viviendas en ventanas, puertas, aislamiento, u otras medidas de climatización.

Por otra parte, si necesitas reemplazar estufas, hornos u otros electrodomésticos, puedes recibir reembolsos directos, siempre y cuando compres electrodomésticos eficientes. Y, no podemos olvidar, la ayuda más esperada en medio del alza del precio de la gasolina es si decides adquirir un carro eléctrico, ya que hay dos descuentos disponibles: el crédito para vehículos limpios nuevos, y el crédito para vehículos limpios usados.

“Como familia, apostamos por una popular marca de carros eléctricos. Nos esforzamos en dar un buen pago inicial para que las cuotas fueran más económicas, pero no pudimos calificar a las ayudas porque sólo aplican para compras. Y en nuestro caso, nos convenía hacer un lease [contrato de arrendamiento]”, dijo Lorena González a Huella Zero.

“Si comprábamos el carro, las cuotas mensuales superaban los 700 dólares, es decir, 200 dólares más de lo que pagamos actualmente a través del lease […] Pero a pesar de no haber calificado para el crédito tributario, no me arrepiento de haber adquirido un carro eléctrico. Funciona excelente, el ahorro en gasolina es inmenso, y la carga dura muchísimo”, agregó.

Por esa y otras razones, usuarios aseguran que hay preguntas persistentes que las autoridades deben responder sobre los requisitos que los vehículos deben cumplir para calificar.

Energía renovable en tu hogar:

Por otra parte, mucho se habla de la necesidad de transitar a un sistema de energía renovable en las casas, pero es importante saber que los gastos calificados sólo incluyen los costos paneles eléctricos solares, calentadores de agua solares, turbinas eólicas, bombas de calor geotérmicas, celdas de combustible, y tecnología de almacenamiento de baterías, a partir de 2023.

Razón por la es fundamental, antes de comenzar cualquier proceso de transformación o remodelación, obtener una auditoría de energía en el hogar. De hecho, el crédito cubre el 30% del costo de una auditoría de energía del hogar y tiene un límite de $150, por lo que se recomienda buscar la asesoría de un electricista o contratista de confianza, sobre todo si su casa es antigua.

El sitio web oficial de la Casa Blanca, asegura que: “En general, las familias que aprovechan los créditos fiscales de energía limpia pueden ahorrar más de $1,000 por año”. Por lo que la sugerencia es mantenerse informado, ya que los créditos fiscales federales no son la única forma de ahorrar en sistemas de energía limpia, ya que hay reembolsos que entrarán en vigor a fines de 2023 y ayudarán a cubrir bombas de calor, estufas eléctricas, cableado, climatización y más. Si estás interesado en saber más del tema te recomendamos visitar www.whitehouse.gov., donde se encuentra disponible -en inglés y español- información sobre cómo la Ley para la Reducción de la Inflación puede ayudar a las comunidades latinas, y leer sobre el crédito por energía limpia residencial, en la página web oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés).