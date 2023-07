Can Yaman: Confirman que la telenovela turca “Dolunay” se ha vendido a 70 países

Can Yaman, 33, es uno de los actores turcos con mayor proyección internacional. Fue la telenovela “Dolunay” la que lo catapultó y le permitió conocer popularidad en países como España, Italia y Grecia, sin olvidar gran parte de Latinoamérica. En esta historia el televidente encontró todos los elementos que permiten que una telenovela triunfe en el corazón del espectador: romance, drama y comedia nos fueron dados en perfectas dosis.

Tanto éxito ha obtenido esta producción de 2017 que actualmente se ha confirmado que ésta ha sido vendida a 70 países para su reproducción.

Pero qué nos contó Çağrı Bayrak, su director, en “Dolunay”. Para empezar, nos presentó a un empresario de éxito que no confía en las mujeres y que no está buscando el amor. Una antigua traición y el desamor que siempre recibió de su madre lo han predispuesto a las relaciones amorosas, así nos introdujeron a Ferit Aslan, nombre de Can en la ficción. Pero esta historia no se contó sola y como pareja protagónica de Yaman el director Bayrak nos dio a Özge Gürel, 36.

Nazli, el nombre de Gürel en “Dolunay”, es una estudiante de cocina que sueña con algún día tener su propio restaurante y conocer Japón. Las necesidades la llevan a convertirse en la cocinera personal de Ferit y es así como en su mansión lo conoce y se vuelve una parte esencial en la vida de este hombre que tiene su vida estructurada y organizada de tal manera que no permite que los errores imposibiliten su día a día.

Pero Ferit tiene un punto débil, su amor por su pequeño sobrino Bulut lo hace transigir en favor de Nazli, sobre todo cuando éste se queda huérfano de madre y padre. Es así como la vida los va uniendo hasta que conocemos la verdadera tensión en esta historia, cuando la hermana de Nazli roba unos documentos que ponen a su hermana frente a nuestro protagonista en una posición muy vulnerable, porque cuando éste se entere de lo que está pasando creerá que es “como todas”, traidora y taimada en busca de dinero y no más.

Global Agency anunció que la comedia romántica #BitterSweet se ha vendido a 70 países. 💯🎥 https://t.co/lZOJo80aTP pic.twitter.com/wL8boBrRUN — PRODU (@PRODU) July 23, 2023

Actualmente ha trascendio que Özge Gürel y Can Yaman podrían protagonizar un nuevo proyecto juntos gracias a Disney+ Turquía, así lo dio a conocer crush.news. Pero la plataforma también indica que no hay que “dar saltos de alegría” aún porque todo está en fase de negociación, ya que si se espera tener algo para noviembre del presente año estaríamos tal vez en vías de ver una cinta dirigida para las navidades.

Recordemos que después de “Dolunay”, Özge y Can compartieron créditos en “Bay Yanlis” o “El hombre equivocado”, en su traducción al español. Una producción que fue muy bien recibida por el público extranjero pero que recibió muchas críticas en su natal Turquía.

Actualmente Can se encuentra trabajando en Italia grabando la serie “Violeta como el mar” y Gürel en Turquía protagonizando una serie policial con la cual cambió el rumbo de su carrera, que hasta la fecha venían desarrollándose sólo en el género de comedia romántica.

