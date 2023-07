Insólita defensa de abogado en juicio contra pandillero MS-13 por brutal homicidio en Nueva York

Murray Singer, abogado defensor de Melvi Amador Ríos, lanzó un insólito argumento al jurado en el juicio que se inició ayer en la Corte Federal de Brooklyn por un brutal homicidio de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en Nueva York.

Singer admitió que Amador Ríos es miembro de la pandilla, pero le dijo al jurado que eso no sería suficiente para condenarlo. “No es un delito estar afiliado a la MS-13… Ser miembro de la MS-13 no es un delito”, afirmó. “No es suficiente probar que los crímenes ocurrieron, y no es suficiente probar que Melvi era parte de la organización”.

“Los crímenes son horribles. Todos los crímenes sucedieron”, agregó el abogado durante su declaración de apertura el lunes, reportó Daily News. “La posición de la defensa es que él no hizo estas cosas. Él no estuvo involucrado”.

Amador Ríos está acusado de ordenar el brutal asesinato y casi decapitación de un miembro de bajo nivel de la MS-13, Julio Vásquez, de 16 años en 2017 en un parque de Queens (NYC); así como de ordenar la muerte de otro adolescente, Luis Serrano, quien recibió un disparo en la cara y quedó paralizado. También planeó cuatro robos a mano armada en negocios de Queens, alegan los fiscales.

Al contrario, la fiscal asistente Raffaela Belizaire dijo que cada asesinato cometido por la “camarilla” de la MS-13 en Queens pasó por la orden Amador Ríos, quien como líder era responsable de hacer cumplir las reglas de la pandilla. Esas reglas incluían matar a rivales y miembros “traidores” de la MS-13 siempre que fuera posible, y nunca hablar con la policía.

“Como líder de la camarilla, el acusado emitió una serie de misiones de asesinato”, dijo la fiscal, y agregó que Vásquez fue ejecutado el 16 de mayo de 2017 porque no se atrevió a matar a un amigo por orden de Amador Ríos.

Cuando Vásquez no cumplió con su fecha límite para cometer el asesinato, dos miembros de la pandilla MS-13 lo mataron en Alley Pond Park, apuñalándolo 28 veces en la espalda y seis veces en el pecho, alegan los fiscales.

El jurado ayer también escuchó el testimonio de Serrano, quien sobrevivió a un intento de homicidio que, según los fiscales, fue ordenado por Amador Ríos. Hablando a través de un intérprete de español, Serrano dijo que estuvo hospitalizado durante unos nueve meses después de recibir un disparo en la cara el 22 de octubre de 2016. Dijo que necesitó cuatro cirugías y todavía sufre dolor en los nervios “24/7”.

Luego el jurado escuchó a un testigo colaborador, José González Rivera, quien testificó sobre cómo Amador Ríos y otros lo golpearon cuando se unió a la pandilla, y cómo el líder lo puso a trabajar vendiendo marihuana. Cuando se le preguntó sobre las consecuencias que enfrentaría por cooperar con el gobierno, González Rivera respondió con tristeza: “Muerte segura”.

Estando ya presos, en septiembre de 2019 Amador Ríos, Josué Leiva y Luis Rivas se declararon “no culpables” por la muerte de Vásquez.

Long Island y Queens son dos de las áreas con mayor presencia de Mara Salvatrucha en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de asesinatos y desapariciones. El grupo de origen centroamericano está asociado con reclutar jóvenes hombres y mujeres, mayormente de origen latino.