NYPD tiene 527 nuevos oficiales en las calles: 30% son de origen hispano 

El joven de origen dominicano, Julio Feliz, criado en El Bronx, fue apenas uno de los 527 nuevos efectivos del Departamento de Policía de la Nueva York (NYPD) que juró como nuevo oficial ante la Constitución y ante Dios, en un multitudinario acto celebrado este martes en el Madison Square Garden de Manhattan.

Además, Feliz con 31 años de edad, forma parte de la legión de los 165 uniformados de origen hispano, quienes representan el 30% de la nueva generación que se incorporan oficialmente a preservar la seguridad de la Gran Manzana.

“Me siento muy orgulloso de haberme formado para servir a esta ciudad grandiosa. Desde muy niño quise siempre ser policía, para de alguna manera devolver con mi dedicación lo tanto que esta ciudad y este país le ha dado a mi familia”, dijo orgulloso el recién graduado efectivo de NYPD.

Al lado de nuevo oficial de la Uniformada, se encontraba más orgullosa aún, su madre Anny Soto y sus abuelos, quienes vinieron hace décadas desde República Dominicana a buscar un mejor destino. Todos forman parte de una familia con vocación militar. Y Julio encontró en NYPD, luego de formarse académicamente, el espacio para integrarse a las filas de quienes están del lado de garantizar la tranquilidad de 8,6 millones de neoyorquinos.

“Por su puesto como madre me lleno de miedo, porque es un trabajo de riesgo. Pero estoy tan o más orgullosa que él. Mi otro hijo está en el Army. Es decir, de alguna manera tomaron el mismo rumbo. Ayudar a la gente. Proteger a este país.”, destacó.

527 nuevos policías que ofrecerán servicio a la Gran Manzana juraron este martes en el Madison Square Garden. (Foto: F. Martínez)

En honor a la diversidad

Esta promoción, que adiciona a las calles de los cinco condados más de medio millar de policías con “sangre nueva”, es la primera que preside el nuevo comisionado de NYPD, Edward Cabán, quien la semana pasada ascendió como el primer hispano en esa posición en la historia de la uniformada neoyorquina.

“Hoy es el día uno, para ustedes. No es una tarea fácil. Cada día de su vida, de ahora en adelante, será un reto distinto. Ya están orgullosos de usar este uniforme azul. Ya forman parte de un relevo que tendrá como meta mantener el legado de 178 años, como una institución que es un ejemplo de excelencia en todo el mundo”, destacó Cabán de origen puertorriqueño.

El comisionado recordó que en la actualidad, 35% de los efectivos de NYPD nacieron en otro país y hablan por lo menos 56 lenguas.

“Nuestros diferentes componentes se parecen a la gran ciudad que sirven”, apuntó.

La isleña Virgilia Núñez estaba muy emotiva: “Mi sobrina lo logró”. (Foto: F. Martínez)

Entre el orgullo y el temor

En los alrededores del Madison Square Garden este martes, detrás de los nuevos ‘hombres y mujeres de azul”, no había más que la energía del orgullo de centenares de familias, quienes coinciden que se trata de un momento signado por la emoción, pero entrelazada con los nervios y el miedo.

“Mi hijo estará a partir de hoy, todos los días, como se dice en la boca del lobo. Es una ciudad complicada, que si bien no es más peligrosa que cuando yo llegué aquí en los años 80, hay nuevos riesgos que no existían antes, como varios políticos que abiertamente quieren quitarle poder a los policías. Pero él tiene vocación. Y tiene la formación de pensar en la ley, no en si eres blanco, negro, chino, árabe o hispano”, comentó muy ufano, el padre de uno de los nuevos oficiales hispanos que prefirió reservar su identidad.

Por su parte, la dominicana Virgilia Núñez esperaba desde muy temprano que se abrieran las puertas de la ceremonia. Su sobrina a quien vio crecer en la Gran Manzana, desde que vino muy pequeña de la isla, también estaba en la lista de los juramentados.

“Ella luchó por lo que quería y lo logró. Nosotros en la familia tenemos un respeto muy grande por la policía. Y hay que luchar porque ese respeto no se siga rompiendo”, comentó.

El joven oficial Cristofer Brito exhibe con orgullo su nuevo uniforme y su consigna policial. (Foto: F. Martínez)

Entre los oficiales debutantes se encontraba Cristofer Brito, de 30 años de edad, nacido y criado en El Bronx, quien remarca que desde “muy chiquito” siempre admiró a los funcionarios que veía patrullando a su vecindario. De madre puertorriqueña y padre dominicano, ahora se prepara para asumir el rol que siempre anheló.

“Quiero tener una carrera dentro de NYPD, ascender y cuidar a mi familia. No me da miedo salir a las calles, sino mucho orgullo“, destacó.

Al cada vez más extenso grupo de mujeres uniformadas se sumó la ecuatoriana-boricua, Melissa Martínez López. La joven desde ya tiene asignada rutas de patrullaje en los alrededores de Columbus Circle en Manhattan.

“Creo que para ser policía se debe tener sangre para servir a la comunidad. Y me siento muy feliz de iniciar este camino que hoy comienza. Al principio mi familia no estaba convencida que era lo mejor por los riesgos que significa. Pero finalmente lo logré. Y estoy lista para dar lo mejor de mí”, comentó.

La nueva oficial de NYPD, Melissa Martínez López, de origen ecuatoriano-boricua, ya está en las calles. (Foto: F. Martínez)

En un momento clave

Esta ceremonia de celebración de promoción de nuevos oficiales se celebra en un momento clave, tanto para la ciudad como para NYPD.

Desde principios de 2023, se reporta un déficit de policías debido a una secuencia de jubilaciones y renuncias que se produjeron después de la pandemia, e impulsadas por el desencanto que produjo los movimientos de reformas policiales, que en 2020, fueron impulsadas por el asesinato de George Floyd.

Tanto así, que para poder cumplir con los objetivos de seguridad trazados en el Subway marcado por una cadena de crímenes de alto perfil a principios de año, el pago de horas extras a los funcionarios aumentó considerablemente.

Hasta febrero de 2023, de acuerdo con un informe del contralor Brad Lander, NYPD había gastado $472 millones en horas extras, superando ya su presupuesto de $374 millones para el año fiscal 2023 en $98 millones.

“Nuestra institución está viviendo otro momento. El discurso anti policial continúa en algunos grupos, pero tenemos un apoyo distinto en la Alcaldía. Ninguno de los políticos que vociferan que se quite poder a la policía, vive en los vecindarios que piden más nuestra presencia. Estos nuevos oficiales entran a una era distinta. Con mejores salarios y con una mayor moral en la institución”, destacó a El Diario una fuente de NYPD.

Como se anunció recientemente, 23,000 miembros de NYPD pueden esperar sus primeros aumentos en seis años, gracias a un contrato tentativo de ocho años con la Asociación Benevolente de la Policía (PBA).

Este acuerdo entrará en vigor retroactivamente a partir del 1 de agosto de 2017, ofreciendo incrementos anuales desde el 2.25% hasta el 4%. Esto significa que el pago máximo a los funcionarios ahora será de $131,500, con un pago inicial de $55,000.

En el acto que dio la bienvenida a los oficiales recién egresados de la Academia de Policía de NYPD, participó también el alcalde Eric Adams quien como exmiembro activo de esta fuerza policial dijo a los graduandos: “Desde hoy ustedes escogen el camino que quieren tomar, cuál es su compromiso. Su rol es proteger a la comunidad y volver a sus casas con sus familias”.

El dato: