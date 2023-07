Óscar de la Hoya revela toda la verdad sobre las fotografías en lencería de mujer

El histórico boxeador mexicano-americano, Óscar de la Hoya, vivió por una gran parte de su carrera con muchos excesos que se vieron reflejados en una batalla contra las adicciones y esto es algo que cuenta en el nuevo documental que hizo HBO para relatar los momentos más oscuros de su vida y como los logró superar para convertirse en la importante figura dentro del pugilismo mundial que es actualmente.

En el documental también se tratan algunos de los temas más controvertidos de su vida y uno de estos es justamente el de las imágenes portando lencería femenina y tacones que se difundieron luego de la impresionante pelea que protagonizó en el 2007 contra el estadounidense Floyd Mayweather; dichas imágenes se filtraron seis meses después del combate y ‘The Golden Boy’ tomó la decisión de hablar al respecto.

“En el documental hablo de todo, hablo de aquellas famosas fotos. Ese tema era una de los primeros que quería sacar cuando decidí hacer este documental con Mark Wahlberg y HBO y con Mario Lopez que hizo un gran trabajo. Yo les dije que estaba listo para hablar de lo que ellos quisieran hablar. Mi vida es un libro abierto. Y hablé de las fotos mías que salieron usando lencería y todo eso”, expresó De la Hoya durante una entrevista en The MMA Hour.

Óscar de la Hoya detalló que la encargada de tomar esas fotografías fue una mujer con la que estuvo aquella noche y que a pesar de invertir varios millones de dólares para que las mismas fueran publicadas, estas terminaron saliendo a la luz y generando una fuerte polémica dentro de su carrera. El boxeador también detalló que dicha mujer huyó a Costa Rica para esconderse, pero que fue encontrada tiempo después.

“Encontramos a la chica que filtró esas fotos. No voy a entrar en muchos detalles, pero la encontramos en Costa Rica escondiéndose y ella contó la verdad de lo que pasó exactamente. Los productores o los directores la encontraron, y eso fue algo increíble porque ella estaba escondiéndose por todo esto. Yo no he hablado con ella desde hace años, y no tengo interés en hablar con ella”, detalló.

“Ella es la mujer que aparentemente tomó las fotos. Aparentemente, había como tres chicas ahí. Yo no recuerdo nada. Yo estaba muy drogado, yo estaba fuera de mí mismo, no recuerdo nada, estaba bebiendo esto y lo otro”, concluyó el promotor.

