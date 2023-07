Un muerto arrollado por tren LIRR en Queens, Nueva York

Un hombre murió atropellado por un tren de Long Island Railroad (LIRR) entre las estaciones Jamaica y Hollis en Queens (NYC) ayer al comenzar el día.

Un portavoz de la MTA dijo que el incidente involucró a una “persona no autorizada” que estaba en las vías alrededor de las 5:26 a.m. del lunes. Paramédicos EMS declararon muerta a la víctima en la escena y no hubo detalles sobre su nombre a la espera de notificación familiar, reportó Gothamist.

No se sospecha criminalidad. Según amNY la víctima tenía unos 50 años. Tras el incidente se cancelaran varios trenes ayer, pero luego de varias horas el servicio fue reanudado con regularidad.

En enero se estimó que unos 3,400 desamparados estaban viviendo en vagones y estaciones del subterráneo en NYC. Además las colisiones de trenes con personas en las plataformas y rieles experimentaron un aumento alarmante de 25% en los últimos cuatro años (2018 a 2022).

En un insólito caso, en el verano de 2015 una mujer quedó atrapada debajo de un tren LIRR en Great Neck, Long Island. Milagrosamente sólo sufrió heridas menores.