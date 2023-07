Salma Hayek le desea feliz cumpleaños a Jennifer López: algunos dicen que se acabó su enemistad

Por alguna razón en Hollywood corría el rumor de una posible enemistad entre Salma Hayek y Jennifer López. Razones se daban muchas, una de éstas Ben Affleck; se dice que la mexicana y el actor fueron pareja, algo que al día de hoy muy pocos reconocen o recuerdan, si acaso sucedió, según reportó la revista People en Español.

Después, muchos señalaron a Selena Quintanilla y a Frida Kahlo como posibles puntos de quiebre en su relación, porque mientras Hayek rechazaba hacer la película de Selena por respeto, JLo aceptaba el papel que le dio fama a nivel mundial. Después llegó la cinta de Kahlo que López, dizque, también quizo protagonizar y se la terminó quedando Salma, quien incluso obtuvo una nominación al Óscar por ella.

Desencuentros y desacuerdos, todo esto fue lo que dicen pasó entre JLo y Salma, con lo cual justifican la supuesta enemistad. Nadie sabe si esto es cierto o si ha sido sólo conjeturas vanas del mundo del espectáculo. Lo único que sí es verdadero, es que ayer Salma Hayek felicitó a Jennifer López en Instagram, por su cumpleaños número 54.

Sí, “la Diva del Bronx” es de signo Leo.

¿Qué le dijo la actriz mexicana a JLo en su mensaje? Léelo aquí: “¡Feliz cumpleaños JLo! 🎂💐🥳 Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”

Cerrado el tema, lo único que nos queda claro es que al día de hoy tal vez no son amigas entrañables, pero sí se llevan bien y existe entre ellas tanto la cordialidad como el respeto, lo cual en cualquier caso son las bases sobre las cuales se construye una sana amistad.

