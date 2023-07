Aaron Judge podría volver con los New York Yankees para la serie ante los Baltimore Orioles

El capitán de los New York Yankees Aaron Judge, está cerca de cumplir dos meses en la lista de lesionados. Pero su regreso con el equipo parece estar bastante cerca luego de verse en buenas condiciones esta semana en la cual tuvo dos juegos simulados.

El jardinero de los Bombarderos sufrió a principios de junio un esguince en el dedo gordo de su pie derecho, lesión que lo ha tenido alejado del campo durante más de 40 encuentros con los Yankees.

Las últimas noticias sobre el avance de Judge las informó el New York Post, quienes aseguran que, de no haber percances, el Jugador más Valioso de la pasada temporada volvería a la acción el próximo viernes en el inicio de la serie entre New York Yankees y Baltimore Orioles.

Aaron Judge /Getty Images

Por su parte Aaron Boone comentó este miércoles luego del segundo juego simulado que tuvo Judge que: “No descarto nada. Estamos yendo día por día, reuniéndonos al final de cada jornada para ver cuáles serán los próximos pasos”.

En las últimas prácticas el jardinero de 31 años se vio bastante bien. No sintió dolor y según el propio entrenador logró tener cuatro o cinco turnos al bate, en donde incluso dio un cuadrangular. Además de poder correr con normalidad las bases y en la defensa.

Los Yankees han notado la ausencia de Judge en los últimos encuentros. Actualmente son el segundo equipo de las Grandes Ligas con el promedio de bateo más bajo (.229), por lo que la vuelta del toletero que dejó marca de 19 cuadrangulares y average de .291, será clave para las aspiraciones del equipo del Bronx en clasificar a los playoffs.

Rodón obtuvo su primer triunfo como Yankee

Una de las incorporaciones que realizaron los Yankees esta temporada fue la del pitcher estelar Carlos Rodón, por el cual pagaron $162 millones de dólares por 6 temporadas. Sin embargo, el zurdo había iniciado la campaña lesionado y recién hace algunas semanas tuvo su primera apertura.

Las primeras tres salidas de Rodón no fueron del todo buenas. Se llevó la derrota en todas y recibió 12 carreras en 14.2 innings de labor. Recién este miércoles en su enfrentamiento ante los New York Mets, pudo concretar su primera victoria dejando 5.2 entradas lanzadas y solo una carrera permitida.

