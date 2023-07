Agenda de NY: Qué hacer en Nueva York del 27 de julio al 2 de agosto

La música brasilera de Nilson Matta Quintet

Como parte del programa Summer for the City, este jueves 27 de julio el bajista y compositor nominado al premio Grammy Nilson Matta llevará al público al corazón de Brasil. Nacido en São Paulo, Matta ha tocado con luminarias como João Gilberto, Hermeto Pascoal, Roberto Carlos, Chico Buarque de Holanda, Nana Caymmi, João Bosco y Luis Bonfá. Desde su llegada a Nueva York en 1985, ha sido el bajista de primera convocatoria de muchos músicos estadounidenses de renombre como Gato Barbieri, Oscar Castro-Neves, Paquito D’Rivera, entre muchos otros. Con Felipe Gaganni como bailarín de claqué, Brian Lynch a la trompeta, Vitor Gonçalves al piano y acordeón y Rafael Barata a la batería. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street). Información: www.lincolncenter.org

Cortesía Lincoln Center

Festival de Globos aerostáticos en NJ

El New Jersey Lottery Festival of Ballooning, el festival de música y globos aerostáticos de verano más grande de América del Norte, regresa esta semana, del 28 al 30 de julio. Celebrado anualmente en el aeropuerto de Solberg en Readington (39 Thor-Solberg Rd, NJ), los visitantes pueden disfrutar de ascensiones masivas dos veces al día de hasta 100 globos aerostáticos de formas especiales y motivos deportivos, así como de conciertos, entretenimiento familiar, cientos de artesanos y vendedores, comida, un nuevo espectáculo de luces de drones y más. Entradas e información: https://balloonfestival.com.

Foto: Dave Norton Photography

Estreno de “Primero Sueño” en Repertorio Español

Repertorio Español estrena la última obra de su serie de Siglo de Oro Español: Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Un poema profundo e intrincado que se considera una de sus obras más importantes y se adentra en las profundidades de la psique humana y los enigmas del cosmos a través de una secuencia de visiones oníricas y contemplaciones filosóficas. Primero Sueño explora temas como el conocimiento, el amor y lo divino, al tiempo que reflexiona sobre la mecánica del universo y los entresijos del alma humana. Su director, James Bruenger-Arreguin,ha adaptado el poema al escenario, creando un sueño teatral que lleva al público de viaje por el universo para explorar sus misterios y complejidades a través de los títeres, la danza y la poesía. Desde el viernes 28 de julio al domingo 6 de agosto. Repertorio Español está ubicado en la 138 East 27th Street, entre las Avenidas Lexington y Tercera. Para horarios y compra de boletos, visite: https://repertorio.nyc

Cortesía

Gran fiesta de comida peruana

Celebre el Día de la Independencia del Perú degustando de la gastronomía de ese país en el restaurante Popular en PUBLIC Hotel, dirigido por el chef Diego Muñoz, quien en colaboración con otros restaurantes y chefs peruanos, como José Luis Chavez de Mission Ceviche, Oscar Lorenzzi de Contento, Juan Alfonso Urrutia de Osaka Nikkei Miami y Erik Ramirez de Llama Inn, estará ofreciendo una cena especial. El menú incluye el Ceviche Clásico de Popular, la lubina rayada de Llama Inn, el jabalí seco de Mission Ceviche y la crema de guanábana de Contento. La música en vivo estará a cargo de Afro-Andean Funk, una banda peruana contemporánea nominada al Grammy Latino con la voz de Alaceli Poma. Para reservar, visite: https://www.publichotels.com/eat-and-drink/popular/dinner.

Shutterstock

Crucero para mascotas

Circle Line llevará a cabo su segundo crucero anual Pawsitively Perfect Pup Cruise, este sábado 29 de julio a las 11 am. En honor al DOGust 1st, el cumpleaños universal para todos los perros viviendo en refugios, los pasajeros y sus cachorros están invitados a disfrutar de las mejores vistas de Nueva York desde el Hudson, dulces y regalos especiales para hacer que cada cola se mueva durante el evento de 90 minutos. Además, la North Shore Animal League America realizará un evento de adopción móvil de 10 am a 2 pm en el Muelle 83, para que los invitados conozcan y se conecten con perros adultos y cachorros que buscan un hogar. Los boletos para el crucero tienen un precio de $30 y el 100% del precio del boleto será donado a la organización. Información: https://www.circleline.com.

Foto: Cortesía Matt Ritchie

Teatro Infantil: “Cat Kid Comic Club”

TheatreWorksUSA estrena este domingo 30 de julio el show “Cat Kid Comic Club The Musical”, como parte de Family Summer Theatre. Una increíble aventura familiar para reírse a carcajadas, que narra como Cat Kid y Molly Pollywog han creado un club épico para enseñar a 21 ranas bebés traviesas cómo hacer sus propios cómics. Su padre pescador, Flippy, está encantado de que sus hijos aprendan a dar rienda suelta a su creatividad. Aún así, cuando las constantes disputas y la escandalosa imaginación de las ranas hacen que sus cómics se descarrilen cómicamente, Flippy se vuelve loca. ¿Sobrevivirá el club? Derivado del Cat Kid Comic Club de Dav Pilkey, adaptado por Kevin Del Aguila y Brad Alexander. En The Lucille Lortel Theatre (121 Christopher Street, NYC). Entradas e información: CatKidMusical.com

Foto: Dav Pilkey

La Orquesta Broadway celebra sus 60 años

El próximo miércoles 2 de agosto, el ‘Dance Floor’ del Lincoln Center será el escenario de celebración de los 60 años de las leyendas de la salsa de Nueva York, la Orquesta Broadway, dirigida por su flautista fundador, Eddy Zervigón. Partidarios del estilo de la charanga cubana, que destaca la flauta, las cuerdas y una extensa sección rítmica en la mezcla, esta banda increíblemente prolífica ha lanzado más de veinte álbumes desde su comienzo en el Palladium Ballroom en 1962. Con más de sesenta años de gira mundial a sus espaldas, Orquesta Broadway es el conjunto de charanga de más larga duración que sigue tocando fuera de Cuba. Gratis. A las 6:00 pm en la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). Información: https://www.lincolncenter.org

Cortesía

Broadway: “Here Lies Love”, la historia de Imelda Marcos

‘Here Lies Love’, el innovador musical sobre el histórico ascenso al poder de la ex primera dama filipina Imelda Marcos y su posterior caída a manos de la Revolución del Poder Popular de Filipinas, es un verdadero y maravilloso subibaja de emociones. El público entra a una especie de club nocturno, y ya sea sentados o de pie al lado de los actores y bailarines, sentirá la energía de la música del espectáculo, producida por el ganador de los premios Grammy, Oscar y Tony Award David Byrne y el ganador del premio Grammy Fatboy Slim. Poco a poco, la historia de la pareja de ex presidentes filipinos se torna más dramática, con asesinatos, protestas masivas y muerte, dejando en el público sentimientos de frustración y rabia, para rematar con un final que llama a reflexionar y no repetir los errores.

El espectáculo presenta al primer elenco totalmente filipino en actuar en Broadway: Arielle Jacobs (In The Heights, Aladdin, Between The Lines) como “Imelda Marcos”, Jose Llana (The King and I, The 25th Annual Putnam Country Spelling Bee) como “Ferdinand Marcos”, Conrad Ricamora (“How to Get Away with Murder”, The King and I, Soft Power – nominaciones al Grammy) como “Ninoy Aquino”, Melody Butiu, Moses Villarama, Jasmine Forsberg, Reanne Acasio, Jaygee Macapugay, Julia Abueva, Renée Albulario, Aaron Alcaraz, Carol Angeli, Nathan Angelo, Kristina Doucette, Roy Flores, Timothy Matthew Flores, Sarah Kay, Jeigh Madjus, Aaron “AJ” Mercado, Geena Quintos, Shea Renne y Angelo Soriano. La ganadora del premio Tony y Olivier, Lea Salonga, una leyenda filipina mundial, también se unirá al elenco para un compromiso especial este verano, actuando durante cinco semanas hasta el domingo 13 de agosto. En el Broadway Theatre (1681 Broadway at 53rd Street). Entradas: https://herelieslovebroadway.com.