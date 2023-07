Pepe Aguilar llega a Nueva York en solitario

Luego de pasar más de cinco años recorriendo muchos escenarios junto a sus hijos, Angela y Leonardo, con el show “Jaripeo Sin Fronteras”, el cantante Pepe Aguilar decidió que era tiempo de dejar a la familia a un lado por un rato y volver en solitario para cantarle a sus fanáticos, quienes asegura, se lo estaban pidiendo.

“Lo habían pedido los fans. Había muchos que decían ‘está padrísimo tu show, con tus hijos, tus caballos y todo lo que traes, pero ven tú solo también, te extrañamos’. Y así fue”, asegura el destacado artista, que tiene en su haber más de 30 años de carrera, 33 discos grabados y más de 15 millones vendidos, 13 premios Grammy y su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Y este sábado 29 de julio llega al Theater del Madison Square Garden con su Pepe Aguilar Tour 2023, un show totalmente renovado en el que la tecnología tiene un gran protagonismo.

“Me compré 140 metros de pantalla, tendré un montón de imágenes que hicimos especialmente para el espectáculo, efectos de cámaras, alta tecnología, desde inteligencia artificial hasta cámaras robóticas. Tenemos mucha ambición de poner las tradiciones mexicanas bien mezcladas con el siglo 21”, explica sobre la producción del evento.

Sus mayores éxitos, como “Perdóname”, “Son las dos de la mañana” y “Por mujeres como tú”, resonarán en el escenario, junto a los temas de su última producción, “A la medida”, así como “No me hablen de amor”, tema que grabó junto a Intocable y se posicionó en los primeros lugares de las listas de música regional mexicana.

El show será este sábado 29 de julio e incluirá tecnología de punta y pantallas gigantes./Cortesía

Apoya a los nuevos

Al preguntarle sobre el boom que está teniendo la música tradicional mexicana a nivel internacional, en las voces de artistas como Peso Pluma, Grupo Frontera, Carin León, Grupo Firme, entre otros, Aguilar manifiesta su agrado y apoyo.

“Me encanta que la juventud se identifique con estos nuevos artistas. Podrás estar o no de acuerdo en lo que dicen, en cómo lo dicen o cómo lo cantan, pero el éxito que tienen y el que están levantando un movimiento, es innegable”, asegura. “A mi Carin León, Christian Nodal, Edel Muñoz me encantan, son artistas de los que sí escucho su música, más que de otros géneros u otros artistas”.

El también dueño de Equinoccio Records opina que para él sólo hay dos géneros de música, “el bueno y el malo”.

“Dentro de los corridos tumbados, hay corridos buenos y malos, dentro de las cumbias hay buenas y malas, dentro del mariachi, el pop, el rock, lo mismo. Creo que hay canciones buenas y malas en cada género”, señala.

En cuanto a su propia música asegura no traicionar sus gustos y su perspectiva musical, pero busca adaptarse a lo que se está haciendo ahora, recordando que siempre ha sido amante de las fusiones.

“Yo empecé tocando rock, soy ingeniero (de sonido), he experimentado mucho, desde el principio de mi carrera y allí están los discos que no me van a dejar mentir. Lo que está sucediendo ahorita es algo que llevo haciendo 30 años, meter acordeones al mariachi, guitarras eléctricas a la banda, lo vengo haciendo desde hace tiempo, por eso no me asusta, me gusta”, asegura. “Ya se habían tardado”.

Y sin querer dar muchos detalles, asomó que está trabajando como productor en un disco con muchos artistas de la nueva ola.

“Va a estar muy interesante”, aseguró.

En detalle:

Qué: Concierto de Pepe Aguilar

Dónde: Theater at Madison Square Garden

Cuándo: Sábado 29 de julio, a las 8:30 pm

Entradas: ticketmaster.com