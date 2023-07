Quién es Carlos De Oliveira: otro empleado de Trump que fue acusado por el Departamento de Justicia

La nueva acusación en contra de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, por parte del Departamento de Justicia trajo consigo un nuevo sospechoso al caso de mal manejo de documentos clasificados: Carlos De Oliveira, gerente de la propiedad de Mar-a-Lago, el resort privado de Trump ubicado en Palm Beach, Florida.

El Departamento de Justicia acusó al expresidente Trump de intentar borrar videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago, y la acusación nombró a De Oliveira, de 56 años de edad, como uno de los nuevos involucrados en el caso, por lo que deberá presentarse ante la corte en Miami el próximo lunes.

De acuerdo con información del diario The New York Times, el fiscal especial Jack Smith, que lidera la investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump y de su asistente, Walt Nauta, había investigado a De Oliveira por meses.

De hecho, De Oliveira se había vuelto para el fiscal especial Smith una preocupación, según The New York Times, por sus comunicaciones con un experto en tecnología de la información en Mar-a-Lago, identificado como Yuscil Taveras, quien era el encargado de supervisar el material de las cámaras de seguridad en la propiedad.

La investigación indicó que Trump y De Oliveira hablaron durante 24 minutos después de que el gobierno demandara el material audiovisual de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago.

The New York Times relató que la acusación indicó que De Oliveira, en conjunto con Walt Nauta, fueron al lugar donde se almacenaban los videos de las cámaras de seguridad y “observaron y señalaron las cámaras”

Posteriormente, De Oliveira conversó con Taveras, quien fue identificado como “Empleado de Trump 4” en la acusación, y tuvieron una conversación que “debía permanecer entre los dos”, según The New York Times.

En dicha conversación, De Oliveira le dijo a Taveras que “El jefe” (lo cual podría referirse a Donald Trump) quería que “los servidores fueran borrados”, refiriéndose a los servidores que almacenaban los videos de las cámaras de seguridad.

La acusación, reseñada por The New York Times, también indicó que otro empleado de Trump le habría dicho a Walt Nauta que De Oliveira era un empleado “leal” y que “nunca haría nada que afectara su relación con el señor Trump”.

Asimismo, los investigadores consideran que De Oliveira hizo declaraciones falsas a las autoridades al negar que había visto o sabía algo relacionado con las cajas de documentos en Mar-a-Lago, y la acusación indica que De Oliveira, personalmente, ayudó a mover las cajas.

El abogado de De Oliveira, John Irving, aún no ha emitido comentarios al respecto, según The New York Times.

