Respira el Tuca: Cruz Azul confía en el desempeño de Ricardo Ferretti y descarta la opción de despido

La Máquina de Cruz Azul se encuentra atravesando una muy mala racha que los mantiene en la última posición de la clasificación general del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con cero puntos acumulados hasta la fecha; este hecho ha generado que surjan algunos nombres como el de Diego Cocca para poder tomar el mando del banquillo celeste ante una posible destitución.

A pesar de esto, el director deportivo del conjunto cementero, Óscar Pérez, decidió aprovechar una entrevista para desmentir estos rumores y destacó que el ‘Tuca’ Ferretti seguirá al mando del equipo para las próximas jornadas y que esta es solo una racha que será superada en cualquier momento.

“No se ha hablado nada de eso (ultimátum), hay que calmar un poquito las especulaciones, todo ese entorno que a veces se genera. No hemos encontrado los resultados en estos últimos partidos y sin duda que por eso especulan mucho”, dijo el Conejo Pérez al programa Punto Final.

“El equipo está muy concentrado en lo que tiene que hacer. Yo siempre he apostado por la continuidad porque creo que es lo ideal, que es lo mejor, pero veremos qué pasa. Hoy hay que poner toda nuestra atención, nuestra buena vibra en el día sábado y ojalá que podamos encontrar un buen resultado”, agregó.

Hasta ahora no hay información emitida por la directiva del equipo ante un posible ultimátum para que el entrenador abandone el banquillo, por lo que Pérez advirtió que se debe mantener la confianza sobre Ferretti para poder mejorar los resultados.

Hasta ahora Cruz Azul acumula una racha de cinco derrotas (cuatro de Liga MX y una de Leagues Cup), resultados que han generado duda sobre si realmente el Tuca Ferretti tiene las capacidades para poder mantenerse como el entrenador del equipo para lo que resta de temporada.

Para finalizar, Óscar Pérez habló sobre el caso de Willer Ditta, quien no pudo estar presente en el primer partido de los celestes en Estados Unidos al no contar con la visa pertinente para ingresar al país.

“La gente especula sin saber el por qué de las cosas. Ni modo que me vaya y me meta a la Embajada y les diga que me den esa visa a fuerza. ¿Sabes cuándo lo va a permitir Estados Unidos? Eso la gente lo debe de entender. Hay veces que se puede agilizar y hay veces que no se puede hacer nada”, concluyó.

