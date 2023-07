Carlo Ancelotti sobre posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid: “El equipo está completo y es suficiente”

En la rueda de prensa previa al Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona a jugarse en Dallas, Texas, Estados Unidos, el entrenador del club merengue, el italiano Carlo Ancelotti volvio a ser preguntado sobre el francés Kylian Mbappé, quien sigue envuelto en una novela con el París Saint-Germain sobre su renovación o posible venta.

“No me molesta que me pregunten por Mbappé, solo que no respondo. Tenemos que tener continuidad durante la temporada, ahora es muy pronto para dar un juicio de lo que vamos a hacer. Todavía no sabemos al 100% lo que vamos a hacer. Hay una temporada por delante donde necesitamos meter actitud, compromiso”, aseguró el técnico blanco.

Sobre el estado actual de la plantilla, que ha contado con las incorporaciones del inglés Jude Bellingham o la promesa turca Arda Güler, el estratega italiano dijo que el Real Madrid está “completo y es suficiente”.

Precisiamente se refirió al mediocampista inglés y aseguró que “no solo tiene calidad técnica, sino que tiene físico para llegar al área. En este sentido, Jude es muy completo y se ha adaptado muy bien… también porque los compañeros le han ayudado mucho”.

Con respecto a la salida del francés Karim Benzema, Ancelotti dijo que se tiene “un buen recuerdo” del rendimiento del delantero y que siempre le agradecerá por sus goles, “pero el Real Madrid sigue y seguirá por siempre. Pasó con Cristiano, con Bale y pasará con Benzema”

