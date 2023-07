Jurado federal en Puerto Rico declara a exboxeador Félix Verdejo culpable en dos de los cargos en caso por asesinato de Keishla Rodríguez

NUEVA YORK – Luego de unos tres días de deliberación, el jurado federal que evaluó la evidencia en el caso por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico, declaró culpable al exboxeador Félix Verdejo de dos de los cuatro cargos en su contra.

El panel compuesto por nueve hombres y tres mujeres determinó que el exdeportista, quien era apodado “El Diamante”, es “culpable” de secuestro que terminó en la muerte de la joven y por la muerte de una criatura por nacer, ya que al momento de los hechos Rodríguez Ortiz, de 27 años, estaba embarazada.

La decisión se dio luego de que, en horas de la tarde, el juez Pedro Delgado Hernández instruyó al jurado a seguir con la deliberación para llegar a una determinación tras un tranque sobre uno de los cargos, ya que era el “deber” de los miembros del panel.

Pasadas las 8 p.m. de este viernes, empezaron a trascender los reportes del veredicto en medios locales.

“Señor Verdejo, después de un juicio justo e imparcial, sus pares lo encontraron culpable en dos cargos”, indicó Delgado Hernández en sala.

Los familiares de la víctima rompieron en llanto; algunos reportes indican que a Verdejo, de 30, también se le vio llorar.

Entre los miembros del jurado no hubo un acuerdo para lograr una convicción por “carjaking” que terminó con la muerte de una persona; tampoco por el delito de portar un arma durante la comisión de un delito violento.

El jurado observó fotos, documentos, textos y grabaciones. De lo más impactante, según informes periodísticos, fueron las imágenes del cuerpo deforme y amoratado de Rodríguez Ortiz.

Fue la patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo quien describió las explícitas fotos tomadas durante la autopsia que se le realizó a la víctima. El informe de Primera Hora, uno de los medios destacados en el tribunal, describe que el cadáver de Rodríguez Ortiz presentaba múltiples traumas en el rostro ysignos de que había empezado a descomponerse.

La piel de la fallecida mostraba tonos marrones, amarrillo y morado. Su rostro lucía deforme; y la piel de las manos y el cabello comenzaban a desprenderse.

Adicional, el jurado escuchó los testimonios de peritos, familiares de la víctima, la madre de la hija de Verdejo y otros.

En el juicio que se extendió por 25 días en el Tribunal para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey (zona metropolitana de la isla), la Fiscalía presentó 31 testigos; y la defensa, nueve.

En el caso también estaba acusado Luis Antonio Cádiz Martínez, que pasó de compinche de Verdejo a testigos estrella de la Fiscalía contra el exboxeador. Cádiz Martínez terminó declarándose culpable y detallando las circunstancias del crimen.

En su testimonio, Cádiz Martínez relató que se había reunido con Verdejo en cuatro ocasiones el 28 de abril de 2021, un día antes del asesinato de la joven, para planear el feminicidio.

Al día siguiente, Rodríguez Ortiz fue convencida mediante engaños para que se montara en la camioneta Dogde Durango de Verdejo.

Verdejo y Cádiz cometieron los hechos ya que la joven no quería abortar el bebé que cargaba alegadamente producto de la relación no oficial con Verdejo. Verdejo presuntamente le indicó a Cádiz Martínez que no quería perder a su familia y afectar más la relación con Eliz Marie Santiago Sierra, madre de su hija, ya que era una figura pública.

De hecho, en sus últimas horas de vida, Rodríguez Ortiz pensaba que el encuentro a la que la citó Verdejo era para mostrarle la prueba de embarazo positiva.

El brutal crimen en detalle

Rodríguez Ortiz fue golpeada, drogada, atada de manos y pies con alambres a un bloque. Posteriormente, fue lanzada a la Laguna San José desde el Puente Teodoro Moscoso.

El testigo estrella relató que, en la fecha del asesinato, recogieron a la joven frente al residencial Villa Esperanza en San Juan. Rodríguez Ortiz esperaba dentro de su KIA Forte. Verdejo Sánchez estacionó su Dodge Durango detrás del auto de Keishla, y Cádiz Martínez se movió al asiento trasero.

“Ella se sorprendió de verme en el asiento trasero, pero Félix le dijo que no se preocupara, que no pasará nada. Keishla le pasó la prueba de embarazo a Félix, él tomó la prueba, empezó a mirarla y luego a ella. Luego siguió mirando la prueba. En ese momento, la agarré por el pelo, Félix se acomoda y tan pronto le solté el pelo, Félix le dio un puño en la quijada”, contó.

Cádiz Martínez añadió que Verdejo agarró por el brazo izquierdo a la víctima, le puso una goma de amarrar billetes y le introdujo una jeringuilla con heroína.

“Me pidió que le pase un alambre para amarrarle las manos y luego que le ayude a pasarla a la parte de atrás de la Dodge. Me monté en el lado del pasajero y pasamos a un estacionamiento frente a un lugar de limpieza de dientes. Los dos nos fuimos a la parte de atrás del pasajero para seguir amarrándola con los alambres de metal. Se amarró el alambre por el boquete (del bloque). Faltaban los pies”, continúo.

Antes de lanzarla por el puente en la zona metropolitana de Hato Rey, el dúo presuntamente fue a buscar el auto de la víctima porque Verdejo supuestamente quería desaparecerlo.

La Fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad en el puente. Sin embargo, en las mismas es difícil distinguir quiénes son las personas que aparecen.

“Todavía no había un plan dicho, pero ir al puente fue idea de Félix. Una vez localizamos dónde estaban las cámaras, regresamos a Llorens (residencial público). En el camino estaba texteando con su esposa (Eliz). Fuimos a comprar unos sandwiches, él se fue y me fui para mi car wash para trabajar”, añadió Cádiz Martínez sobre una supuesta visita previa a la zona para ubicar las cámaras de vigilancia.

El testigo estrella además declaró que Verdejo supuestamente se había lanzado al puente tras tirar a la víctima, esto para asegurarse de que estaba muerta.

Cuando Rodríguez Ortiz fue lanzada, aún estaba con vida, reveló personal forense. La mujer murió por asfixia por inmersión.

Testigo destacado de la defensa

En el caso de los abogados de Verdejo, uno de los testimonio que más llamó la atención fue el del patólogo forense Mark Shuman.

El testigo refutó la versión Rodríguez Castillo. Shuman declaró que, con base en su análisis de las fotos y del informe de la autopsia completado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Rodríguez Ortiz supuestamente estaba muerta cuando fue lanzada a la laguna.

“Hubo un intento para disponer de un cuerpo, no de ahogar a la persona. Ella (Rodríguez) no estaba viva al momento de ser lanzada al agua. Tampoco había sangrado debajo de la piel del rostro, solo un poco en el tobillo izquierdo”, dijo Shuman según citado por el referido medio.

Shuman concluyó que la causa de muerte no puede ser determinada.

“Pueden existir muchas causas de muerte. Se puede matar a alguien por estrangulación o una sobredosis de drogas. Por lo que he visto, la causa no puede ser determinada. La mejor manera para determinar el tiempo de muerta es estimar entre la última vez que la vieron con vida y cuando fue encontrada. Es difícil determinar”, planteó.

Sentencia de cadena perpetua

Verdejo se expone a una sentencia de cadena perpetua. La vista de sentencia fue pautada para el 3 de noviembre a las 2:00 p.m.

Sin embargo, no hubo un acuerdo para lograr una convicción por "carjaking" que terminó con la muerte de una persona. De igual forma, no hubo un acuerdo por el delito de portar un arma durante la comisión de un delito violento.

La vista de sentencia fue pautada para el 3 de noviembre a las 2 p.m.

Familiares de Keishla celebran fallo

A su salida del tribunal federal de Hato Rey, los familiares de Rodríguez Ortiz celebraron que se hizo justicia.

“Le hice justicia a mi hija y a mi nieto”, expresó Keila Ortiz, madre de Keishla.

A preguntas sobre el rumbo que tomarán sus vidas tras el fin del juicio, declaró: “Tratar de seguir hacia adelante. Keishla vive en nuestros corazones para siempre”.

Por su parte, José Antonio Rodríguez, el padre de la víctima, dijo sentirse aliviado con el veredicto.

“Alivio en mi corazón y en parte del sentimiento que sentí en todo ese proceso”, describió.



Rodríguez reconoció que un momento temió que el jurado no llegara a un acuerdo.

En cuanto al futuro de Verdejo, aseguró que no le desea la muerte.

“Siempre he dicho que él viva el resto de su vida pensando en lo que le hizo a mi hija. No le deseo la muerte. Le deseo mucha salud, si puede vivir 200 años que los viva, pero que se acuerde de lo que hizo a mi hija”, dijo.

Por su parte, el subjefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, destacó el trabajo de los fiscales Jonathan Gottfried y Jeannette Collazo, así como de los oficiales del FBI que iniciaron la investigación.

“Gottfried y Collazo, ellos estuvieron día y noche con esta familia y con el equipo de los agentes del FBI que no pararon nunca de investigar este caso, que lo investigaron a saciedad, consiguieron la prueba necesaria, se probó más allá de la duda razonable”, consideró Ramírez Carbó.

“Félix Verdejo no representa el pueblo de Puerto Rico. El jurado acaba de encontrar -después de tomar el tiempo necesario para evaluar la prueba- que esta fue la persona que raptó y asesinó a Keishla Rodríguez y a su bebé”, agregó.

El funcionario señaló que, aunque el jurado no se puso de acuerdo en dos de los cuatro cargos, la Fiscalía hizo el trabajo que le correspondía.

“Nosotros tenemos aún la prueba para probar los cargos… Esto no es una absolución de esos cargos. Bajo ningún concepto. Simplemente, (los miembros del jurado) no se pudieron poner de acuerdo todos en esos cargos. Es irrelevante en este momento para nosotros, la pena va a seguir siendo la misma”, puntualizó Ramírez Carbó.

No está claro si los abogados de Verdejo hicieron expresiones a los medios de prensa. Sin embargo, hasta el momento, los reportes del veredicto disponibles en medios electrónicos no dan cuenta de la postura de la defensa.

