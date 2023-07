Max Scherzer da el ‘sí’ y es cambiado de los New York Mets a los Texas Rangers por el hermano de Ronald Acuña Jr.

Tras varias horas de incertidumbre, finalmente los New York Mets han cambiado al As Max Scherzer a los Texas Rangers luego de que el lanzador aceptara rescindir la cláusula de no cambio que tenía en el mega contrato que firmó en 2021, esto según indicó el insider de MLB.com, Mark Feindsand.

Por su parte, Jon Heyman de MLB Network, informó que en esta transacción, el equipo de Nueva York recibirá al venezolano Luisangel Acuña, prospecto número 4 de los Rangers según MLB Pipeline y 44 de todas las Grandes Ligas, que además es el hermano menos del jardinero estrella Ronald Acuña Jr. de los Atlanta Braves.

A su vez, Jeff Passan de la cadena ESPN, reveló que tras eliminar la cláusula de no cambio, Scherzer ejerció la opción de jugador para una temporada más por un valor de $43.3 millones de dólares, lo que quiere decir que estará en Texas hasta el final de la campaña de 2024.

Max Scherzer firmó un mega contrato de tres campañas y $130 millones de dólares con los Mets en 2021. Foto: Rich Schultz/Getty Images.

Entretanto, Andy Martino, escritor de los Yankees y Mets para SNY, completó la información de este cambio al indicar que los el equipo de Queens también envió la suma de $22.5 millones de dólares para ayudar a pagar el resto del contrato de Scherzer.

Este movimiento de los Rangers es un claro mensaje de su intención de luchar por el campeonato, y es que este iniciaron este sábado como líderes de la División Oeste de la Liga Americana con juego y medio de ventaja sobre los Houston Astros.

El tres veces ganador del premio Cy Young, llega para reforzar una rotación que ha brillado esta temporada pero que se vio golpeada tras conocerse la baja definitiva de Jaco DeGrom, otros ex de los New Mets.

El rendimiento de Scherzer ha sido inconsistente esta campaña, y es que pese a que exhibe un récord de 9-4, su efectividad de 4.01 ha dejado mucho que desear. Precisamente viene de realizar una de las mejores aperturas del año ante los Washington Nationals, permitiendo una carrera en siete innings y ponchando a siete oponentes.

