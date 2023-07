NYC inicia programa “Calles de verano” 2023 este sábado en Queens y Staten Island

Varias calles de Nueva York se han convertido en los últimos años espacios abiertos, libres de automóviles, para que los neoyorquinos las disfruten en planes familiares, artísticos, educativos y de descanso. Y este sábado 29 de julio, comenzará el llamado programa “Calles de verano”, que irá hasta finales de agosto, con programas a lo largo de varias calles en cada condado, libres de automóviles, por lo que la invitación es a participar activamente.

Ese fue el llamado que hizo el comisionado del Departamento de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, en un encuentro que sostuvo con mimebros de medios étnicos, donde pidió a los neoyorquinos que disfruten del llamado 5-5: cinco condados con calles abiertas para la comunidad durante los próximos cinco sábados de verano.

“Lo que queremos es que los neoyorquinos aprovechen estos eventos que estamos promoviendo, y que este año por primera vez se van a realizar en los cinco condados”, dijo el funcionario, de origen dominicano, tras advertir que el plan de “Calles de verano”, que crea espacios de varias millas para que las comunidades se reúnan haciendo diferentes actividades, arranca este sábado con eventos paralelos en Queens y Staten Island, que comenzarán desde las 7 de la mañana y concluirán a la 1 de la tarde, por lo que el mensaje es a levantarse temprano.

“Les digo que pongan su despertador, levántense tempranito ese día, salgan a las calles y vayan a divertirse, a ver conciertos de música, a disfrutar de una parte educativa, de salud, con diferentes actividades ocurriend. Este año vamos para El Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island”, comentó Rodríguez, quien de paso manifestó que dependiendo el gusto de cada quien, habrá diferentes opciones para usar el espacio público son carros.

“Habrá espacio para que los ciclistas manejen sus bicicletas, para que los petaones caminen, también habrá zonas de descanso, hasta actividades para subir rocas con el NYPD”, dijo el Comisionado del DOT, celebrando una edición más valorando a las calles como zonas para todos, que sumarán más de 20 millas libres de automóviles, en una iniciativa que el alcalde, Eric Adams califica como “una nueva forma audaz de empoderar a los residentes, apoyar a las empresas locales y crear espacios abiertos”.

Con tres sábados con eventos en Manhattan y uno en Brooklyn y El Bronx, la iniciativa culminará el 26 de agosto, con eventos en Grand Concourse desde East Tremont Avenue hasta Mosholu Parkway, y Eastern Parkway desde Grand Army Plaza hasta Buffalo Avenue.

“En la ciudad de Nueva York, nuestras calles son nuestro patio delantero colectivo y son espacios públicos para todos los neoyorquinos. Summer Streets también ayuda a servir como una forma de proporcionar programación de arte, bienestar, educación y entretenimiento”, agregó Rodríguez, quien aprovechó para insistir a los conductores neoyorquinos que se concienticen sobre la importancia de no manejar con exceso de velocidad.

“Deben de manejar a 25 millas por hora. No les estamos diciendo, que no manejen, sino que lo hagan a 25 millas por hora. No les estamos diciendo que no tomen, sino que cuando tomen no manejen y que piensen en los peatones y ciclistas”, comentó el jefe del DOT, quien de paso elogió la manera en la que la Gran Manzana le ha ido abriendo más espacio a los neoyorquinos, en su rediseñno para que el espacio público se comparta entre peatones, ciclistas y conductores, no solo para los carros.

De hecho, las iniciativas de la Administración Adams para cumplir ese cometido, han llevado a que este 2023 haya 35 nuevas calles que se sumarán al plan Calles Abiertas, que ya cuenta con más de 200 locaciones en todos los rincones de la Ciudad de Nueva York.

“Calles abiertas ayuda a nuestras comunidades y negocios a prosperar. Justo a tiempo para el verano, alentamos a los neoyorquinos a disfrutar de nuestro hermoso clima en las Calles abiertas locales con amigos, seres queridos y vecinos”, dijo Rodríguez, invitando a los neoyorquinos a que además del programa Calles de Verano, aprovechen las calles abiertas que están disponibles en todos los vecindarios.

“Uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia ha sido cómo los neoyorquinos han reinventado nuestro paisaje urbano para que sirva como abundante espacio abierto, y no podría estar más emocionado de que Open Streets regrese para otro verano”, dijo el presidente del condado de Manhattan, Mark. Levine. “Calles abiertas muestra la creatividad y la comunidad que existe en nuestros vecindarios, y espero ver cómo los habitantes de Manhattan usan sus calles este año”.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, también califica el programa Calles Abiertas como “una prueba de que esta ciudad está en su mejor momento”, pues hay un mejor uso de los espacios públicos.

“Con demasiada frecuencia, las calles de Nueva York están dominadas por autos peligrosos y contaminantes cuando podrían ser lugares seguros para que los niños jueguen al aire libre, centros de cultura y comunidad, y corredores de comercio. Gracias al comisionado del DOT Rodríguez y al alcalde Adams por reconocer el poder de recuperar nuestras calles para los neoyorquinos y llevar Calles Abiertas a más vecindarios de nuestros condados. Espero continuar defendiendo las calles que la gente primero con la esperanza de expandir la huella de este programa básico”, dijo el político hispano.

Dónde conocer más sobre el Summer Street

Puedes visitar este link https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/summerstreets.shtml para tener información completa sobre eventos y fechas

El Summer Street 2023 en datos

29 de julio arranca el plan de calles abiertas del verano 2023 con Queens y Staten Island

En Queens el evento será en Vernon Boulevard entre 44 Drive y 30 Road

7:15 am a 8 am: 2nd Story Pilates + Yoga

8 am a 8:30 am: 2nd Story Pilates + Yoga

8:30 am a 9 am: India Home Dance

9 am a 9:45 am: The Afro-Latineers

10 am a 10:45 am: Every Thing Covered Band

11 am a 11:30 am: Asase Yaa Cultural Arts Foundation

11:30 am a 12 pm: Priya Dance Academy

12:15 pm a 1 pm: Viva Vallenato!

7 am a 7:45 am: Alana Life and Fitness

8 am a 8:45 am: Jahtiek Long

9 am a 9:45 am: Sing For Hope

10 am a 10:45 am: Brooklyn Ballet

11 am a 11:45 am: Grupo Aurora

12 pm a 12:45 pm: Morrisania Band Project

26 de agosto incluirá a Brooklyn y El Bronx en la iniciativa 2023

5 sábados en total incluye el Summer Street 2023

6 horas podrán disfrutar los residentes de los condados con los eventos

7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. habrá kilómetros de calles participando en los eventos

Nuevas calles que se sumarán este 2023 al programa de Calles Abiertas

110 Street, en Queens

156 Street, en Queens

Second Place, en Brooklyn

Third Avenue, en Brooklyn

43 Street, en Brooklyn

50 Avenue, en Queens

Seventh Street, en Brooklyn

82 Street, en Queens

Amboy Street, en Brooklyn

Bedford Street, en Manhattan

Britton Avenue, en Queens

Cooper Street, en Queens

Deisius Street, en Staten Island

East 123 Street, en Manhattan

East 16 Street, en Manhattan

East 161 Street, en El Bronx

East 73 Street, en Manhattan

Front Street, en Staten Island

Grove Street, en Manhattan

Jane Street, en Manhattan

Pearl Street, en Brooklyn

Reads Lane, en Queens

Ridge Boulevard, en Brooklyn

Rivington Street, en Manhattan

Rutherford Place, en Manhattan

St. Marks Place, en Manhattan

Suffolk Avenue, en Staten Island

Tiffany Street, en El Bronx

Union Hall Street, en Queens

Vermont Court, en Staten Island

West 130 Street, en Manhattan

West 142 Street, en Manhattan

West 212 Street, en Manhattan

Willoughby Avenue, en Brooklyn

Willoughby Street, en Brooklyn