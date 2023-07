Gerard Piqué insultó a quienes corearon el nombre de Shakira durante una fiesta suya

Este fin de semana se registró una gran celebración debido a que la temporada de su liga de fútbol Kings League llegó a su fin. Por ello, el exintegrante del FC Barcelona Gerard Piqué no se contuvo luego que pusieran el tema ‘waka, waka’ interpretado por su expareja, con quien duró más de una década, y es que los presentes comenzaron a corear “Shakira, Shakira”.

El padre de Milan y Sasha parece que no le agradó lo que estaba ocurriendo en un evento organizado por él, y menos en las condiciones en las que quedaron las cosas entre el español y la colombiana, debido a que terminó siendo infiel con una mujer mucho más joven que la madre de sus dos pequeños.

La colombiana Shakira y Gerard Piqué tuvieron una relación sentimental de 12 años. / Foto: DON EMMERT/AFP vía Getty Images.

Piqué se montó en la tarima y con su trago en mano envió un contundente mensaje a los presentes, por lo que les recordó: “¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?, me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas, porque no sois nadie”, siendo así como el video en las últimas horas se ha estado viralizando en las diversas plataformas.

Los comentarios en la red social de la camarita no se han hecho esperar debido a que varios de los internautas consideraron que sus palabras fueron una completa falta de respeto para quienes decidieron pagar una entrada para poder disfrutar en el lugar.

“Clara salió del grupo”, “Qué mala educación!!!! El mundo está lleno de gente muy baja”, “Y Piqué dijo que los latinoamericanos éramos muy aficionados y ahora que dirá de su misma gente”, “Y el que decía que los latinoamericanos le tiramos!! Cuando los mismos españoles no le quieren ni ver“, “El verdadero problema es como insultó al público que pago un boleto para estar ahí”, “Y eso que Shakira no es de España y él sí bochorno ajeno”, “El Karma qué tendrá que llevar toda su vida”, “La mayoría hombres en solidaridad con Shakira”, “Y lo que más corean son hombre”, “Cuando tu misma raza no te soporta”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

