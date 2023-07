Los hoteles de América del Norte que brindan la mejor satisfacción a huéspedes en 2023, según estudio

El estudio JD Power 2023 “Índice de Satisfacción de los Huéspedes de los Hoteles de América del Norte (NAGSI por sus siglas en inglés), calificó a los hoteles de la zona para reconocer las mejores opciones para los viajeros.

“Con la ocupación hotelera promedio de EE.UU. en camino de alcanzar el 63.8% en 2023, apenas por debajo del nivel previo a la pandemia del 65.9%, los viajeros de negocios y de placer están empacando en hoteles en toda América del Norte por un segundo año consecutivo”, dice el reporte de JD Power.

De acuerdo con la empresa de análisis de datos, hay buenos resultados, en gran parte por un aumento de la contratación en el sector del ocio y la hospitalidad durante los últimos 12 meses, con los trabajadores de la hospitalidad nuevos y recurrentes que están brindando una experiencia de estadía en el hotel generalmente positiva.

“La contratación hotelera continúa aumentando, y el ocio y la hospitalidad son la ‘estrella de rock’ entre las industrias reportadas en las cifras mensuales de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.”, dijo Andrea Stokes, líder de prácticas de hospitalidad en JD Power.

“Este aumento en la dotación de personal del hotel se manifiesta en forma de altos puntajes de satisfacción del cliente. El servicio del personal es ahora el factor de puntuación más alta en este estudio en todos los segmentos de hoteles, desde económicos hasta de lujo, lo que subraya el papel fundamental que desempeña el personal de primera línea en la definición de la experiencia del huésped”.

Primeros lugares en satisfacción de huéspedes por segmentos:

(En una escala de 1,000 puntos)…

· Lujo: Waldorf Astoria (788 puntos)

· Exclusivo superior: Empate entre Hard Rock Hotels y Margaritaville Hotels & Resorts (723)

· Exclusivo: Cambria Hoteles y Suites (738)

· Exclusiva estadía prolongada: Hyatt House (729)

· Escala media superior: Trademark Collection by Wyndham (762)

· Estancia prolongada de escala media superior/escala media: Home2 Suites by Hilton (681)

· Escala media: Tru by Hilton (708)

· Económica: Empate entre Americas Best Value Inn y Microtel by Wyndham (637)

· Estadía extendida económica: WoodSpring Suites (609)

El estudio North America Hotel Guest Satisfaction Index mide la satisfacción general del cliente en función del desempeño en 6 factores: comunicaciones y conectividad; alimentos y bebidas; habitación de huéspedes; instalación hotelera; servicio de personal; y valor por precio. El estudio compara el desempeño de 102 marcas en nueve segmentos de mercado y se basa en las respuestas de 33,754 huéspedes de hoteles para estadías entre mayo de 2022 y mayo de 2023.

Para más detalles del reporte y la metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Influencer plus size revela “trucos” para conseguir un asiento extra en el avión

· Google Flights revela cuál es el mejor momento para comprar tickets de avión baratos

· Las 10 atracciones turísticas en Estados Unidos mejor valoradas en 2023