Miguel Herrera se lamenta por la eliminación de Xolos en la Leagues Cup: “Hay que trabajar”

El director técnico de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, Miguel ‘Piojo’ Herrera, Se mostró bastante frustrado luego de la eliminación que sufrió su equipo en la Leagues Cup 2023 al no haber logrado sumar los triunfos necesarios para poder avanzar a los dieciseisavos de final de la competencia; este hecho resulta un duro golpe para el entrenador, que sigue sin tener los resultados esperados en el campo de juego.

Este hecho ocurrió justamente en la derrota que sufrieron los Xolos 0-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el duelo disputado este fin de semana y donde el conjunto azteca logró concretar su clasificación a la siguiente ronda con un registro de una victoria y una derrota.

Durante la conferencia de prensa el estratega destacó la importancia que serán los trabajos para los próximos días con el objetivo de poder mejorar los puntos débiles que mostraron durante la Leagues Cup y así no cometerlos en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, donde marchan actualmente en la octava posición de la tabla de clasificación con un total de cuatro puntos.

“Hay que trabajar, no nos queda de otra, nos vamos a Tijuana con un dolor fuerte, porque nos parece que el equipo tiene los jugadores para hacer algo mejor, y con la molestia de no haber conseguido el objetivo, a empezar a hacer cosas trascendentales, o esto no va a funcionar”, expresó Miguel Herrera ante los medios de comunicación para ofrecer su balance sobre el encuentro.

Asimismo, el director técnico de los Xolos de Tijuana resaltó la poca efectividad que mostró el equipo al momento de jugar a lo ofensivo y sostuvo que esto fue una parte fundamental de que no pudieran concretar la victoria ante el conjunto de Querétaro.

“Seguir trabajando, oportunidades tuvimos, hoy no hubo contundencia tan clara. Charly (Carlos González) viene haciendo goles, y hoy no se encontró, generamos jugadas, pero no somos certeros”, resaltó el Piojo en sus declaraciones.

