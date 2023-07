Pisos y pisos de comida internacional forman las dos nuevas propuestas culinarias de Miami

Los llamados “food courts” o mercados de comida dejaron de ser una idea novedosa hace ya bastante tiempo, sin embargo algunas propuestas de este estilo logran destacar entre el gran número de ofertas, y dos de ellas abrieron recientemente sus puertas en Miami: OkeyDokey y Julia & Henry’s. Conozcámoslas.

Okeydokey: directo a la mesa

El lugar cuenta con seis cocinas diferentes en un espacio de 7,000 metros cuadrados. Foto: Okeydokey

En un espacio de tres pisos con seis cocinas diferentes, tres bares y una terraza al aire libre, Okeydokey es un nuevo destino gastronómico y de ocio que celebra el estilo de vida internacional y moderno de Miami.

En su superficie interior de 4.000 metros cuadrados y exterior de 3.000 metros cuadrados, con espacio para más de 300 comensales, el lugar reúne seis conceptos de comida muy variados: Little Bird, con los sabores del chef y propietario Justin Sherrer y Lisetty Llampalla, que como su nombre lo asoma sirve platos de pollo asado; Yoso Ramen, un restaurante japonés creado por los chefs Deniz y Khristian, con originales creaciones como el Tonkatsu Ramen con panceta de cerdo, Yuzu Curry Vegan Ramen, Spicy Tuna Poke y tés Boba; MAC –MAC, es una cocina asiática dirigida por el galardonado chef Michael Castino; Dal Plin, que elabora sus pastas en casa y una colección de pizzas hechas a mano; JAFFA, dirigido por el chef ejecutivo Yaniv Cohen con preparaciones mediterráneas “family style”; y Coffee Break, que se encarga de abrir a las 8:00 am para ofrecer desayunos y pastelería.

Yoso Ramen ofrece platillos japoneses./Okeydokey

El local también tiene tres barras para cócteles y bebidas, además de una barra oculta en el patio exterior y un área destinada a clientes mayores de 21 años ubicada en el tercer piso, con música en vivo, actuaciones de DJ y mucho más. Ambas abrirán próximamente.

Pero lo que quizás distingue a Okeydokey de otros locales de este tipo es que sus visitantes no tienen que hacer fila para ordenar ni esperar parados en las esquinas a que su orden esté lista, ya que el servicio es directo a la mesa.

Dal Plin se especializa en comida italiana./Okeydokey

Una anfitriona recibe a cada comensal y lo conduce a una mesa, donde a través de un código QR podrá elegir opciones entre cualquiera de los menúes, así como mezclarlos entre ellos, y esperar que los platillos lleguen de mano de algunos de los meseros que atienden el lugar.

“Queríamos crear un local culinario que combinara lo mejor del autoservicio con la experiencia de un restaurante de servicio completo”, comentó Stephane Benkemoun, cofundador y director general. “Okeydokey es el lugar donde la buena comida se combina con las buenas bebidas y el entretenimiento. Este concepto consiste en aceptar la naturaleza ecléctica de la sociedad actual y disfrutar de un entorno cálido, acogedor y memorable”.

Okeydokey Miami está situado en 268 SW 8th St, Miami, FL 33130. Para más información, visite www.okeydokey.com.

Julia & Henry’s: un mundo de opciones

El espacio es un edificio remodelado que data de 1930. Cortesía

Un total de 26 puestos, repartidos en tres pisos detalladamente decorados, con platillos de muchos países, en un ambiente que mezcla la historia con lo moderno, la propuesta culinaria del recién inaugurado Julia & Henry’s es verdaderamente irresistible.

Operado por King Goose Hospitality y ubicado en el corazón de la ciudad, debe su nombre a los fundadores de Miami, Julia Tuttle y Henry Flagler. El edificio de siete plantas que ocupa data de 1930 y luego de ser parte de diferentes negocios y pasar por muchos cambios, fue remodelado con un estilo de arquitectura Streamline Moderne, que surgió en la década de 1930 y representa la última fase de la era Art Deco, para reunir bajo un mismo techo al mayor número de chefs galardonados del mundo.

En su lista cuenta con chefs ganadores del premio James Beard y talentosos creadores reconocidos por los 50 mejores rankings del mundo, incluidos Tomas Kalika y Renzo Garibaldi; los destacados chefs de la escena de Miami, Michelle Berstein y José Mendín; así como uno de los diez mejores pasteleros de Francia, Yann Couvreur, solo por nombrar algunos.

Y como el talento latino no podía faltar, entre los chefs del lugar encontramos también nombres como el de Karla Hoyos, quien destaca por ser Chef De Cuisine en The Bazaar by Jose Andres, y que desde su local Tacotomía ofrece comida auténticamente mexicana.

La chef Karla Hoyos de Tacotomia./Cortesía

“Ser parte de Julia & Henry’s ha sido muy interesante porque a cada uno de nosotros nos dejan tener mucha creatividad en cuanto a lo que queremos hacer, desde el diseño hasta la comida, no tenemos limitantes”, asegura la chef nacida en Veracruz.

Su propósito es representar a la comida tradicional de su país, por lo que apostó en volver a sus raíces, recordando las recetas que le enseñó su abuela en su rancho. Así la chef Hoyos prepara sus propias tortillas con masa de maíz nativo de México, para que sirvan como base a sus diferentes tacos y a sus machetes, un plato un poco menos conocido.

“Es como una quesadilla larga, súper delgada, rellena. Es un poco difícil de preparar porque no hay prensas de tortilla suficientemente para hacerlas, por lo que se preparan a mano”, explica.

Los machetes de Tacotomia./Cortesía.

Por su parte, el chef peruano Xarles Thompson tiene triple presencia en el amplio mercado. En Rozu ofrece poké bowls saludables, para los trabajadores de oficina, dice; en su cevichería J.Wong, nombrada en honor al chef peruano Javier Wong, comparte “la perfección de la simplicidad”, con tiraditos, ceviches y otros platos tradicionales de la cocina nikkei; y en Sankuay, su apuesta favorita, junta lo peruano y lo chino.

El chef peruano Xarles Thomson ofrece comida chifa y nikkei./Cortesía

“Es nuestro concepto más interesante, con comida china cantonesa mezclada con lo peruano, que es lo que llamamos chifa. Ofrecemos el plato más famoso de la comida peruana, el lomo saltado, y tenemos el lo mein y el arroz chaufa. Un menú conciso y directo”, cuenta el chef especializado en cocina asiático-peruana, con más de 20 años de experiencia en restaurantes de Estados Unidos y Europa.

El chicken lo mein de Sankuay./Cortesía

Para Thompson, lo que ofrece Julia & Henry’s en general es un concepto adecuado a los tiempos.

“La evolución gastronómica nos ha llevado a conceptos culinarios como éste, donde tienes la oportunidad de poder probar muchas culturas diferentes en un solo lugar. Creo que es el futuro de la gastronomía como negocio”, dice.

Entre otras de las ofertas del lugar destacan también Torno Subito, con la comida italiana del chef Massimo Bottura; Michy’s Chiken Shack, con una amplia selección de pollo frito, concepto de la chef Michelle Bernstein, ganadora del premio James Beard; Mensch,con un menú mediterráneo fresco con influencia global, del chef Tomás Kalika; Osso, el lugar para cortes de carne de primera calidad y parrilladas, del chef Renzo Garibaldi; y la panadería francesa, que lleva el nombre de chef, Yann Couvreur, uno de los diez mejores pasteleros de Francia, por nombrar algunos de los más de 20 locales.

Para cocteles y bebidas hay tres bares: La Epoca, ubicado en la entrada principal y que destaca con su torre de vinos de tres pisos de altura; BoxElder Craft Beer Market, una celebración de la cerveza artesanal y los grandes cerveceros detrás de ella; y The Lasseter, llamado así por el primer bar en Miami, con un menú curado por Unfiltered Hospitality, un grupo consultor con un equipo líder en la industria que cuenta con premios como los 10 mejores mixólogos de la revista Food & Wine y los 10 mejores bartenders de Miami New Times.

Julia & Henry’s está ubicado en el 200 E Flagler St, Miami FL 33131. Más información: https://juliaandhenrys.com/