Gerard Piqué revela lo que pensaba Lionel Messi sobre la MLS en el vestuario del Barcelona

El exfutbolista del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League, Gerard Piqué, decidió hablar sobre la revolucionaria llegada del delantero argentino Lionel Messi a las filas del Inter de Miami y especialmente a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos; estas declaraciones surgen como parte de la ola de reacciones ante la llegada del actual campeón del Mundial de Qatar 2022.

Durante una entrevista ofrecida al Diario Olé, el defensor que ganó todo con Messi en la Ciudad Condal decidió contar sobre los pensamientos que tenía el delantero albiceleste durante su permanencia en la institución blaugrana; detalló que desde ese momento el argentino ya veía con buenos ojos la idea de irse a jugar a la Major League Soccer antes de culminar su carrera para darle unos últimos años de alegría a los aficionados de los Estados Unidos.

“Ya en el vestuario hace años mencionaba el hecho de que cuando dejara de competir en Europa su idea era ir a Estados Unidos”, explicó Gerard Piqué con respecto a la visión que tenía Messi desde joven con la posibilidad de defender los colores de un equipo de la MLS para poder darle alegrías a los aficionados de ese país.

“Y más a un mercado como Miami donde creo que se siente muy a gusto. Ya ha llegado y en dos partidos pues ya ha demostrado que va a ser una liga que va a disfrutar mucho jugando. Busi (Busquets) también ha ido ahí, Jordi Alba… se van a juntar ahí y la van a pasar bien”, agregó el español.

Piqué también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el artillero argentino forme parte de la Kings League en algún futuro, a lo que se mostró bastante emocionado porque es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

“¿Por qué no? Al final el Kun me lo dice muchas veces que por qué no intentarlo, sé que es un hermano para el Kun y está muy conectado con él. Ahora ha llegado a Miami, la está rompiendo ahí, como siempre, y le deseo lo mejor. Veremos en un futuro, ¿por qué no?”, resaltó.

Lionel Messi ya acumula dos partidos con el Inter de Miami de Gerardo Martino y en esos encuentros acumula ya un total de tres goles, demostrando que llega con toda la intención de convertirse en uno de los jugadores más icónicos de esta nueva organización que es presidida por el inglés David Beckham.

