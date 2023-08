La ex de William Levy, Elizabeth Gutiérrez, admite dolorosa realidad: “Por desgracia ya no puedes confiar en nadie”

Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón en el programa que conduce junto a Chikybombóm, Carla Medina y Érika de la Vega, “Ojos De mujer”. La ex de William Levy habló sobre la importancia de reconocer que el verdadero poder de la felicidad debe estar en nosotros mismos, y no en otra persona. La actriz que protagonizó la telenovela “El Rostro de Analia” en el año 2009 admitió que para sentirse completa, la búsqueda de la paz debe ser interna y no externa.

El portal de Mezcalent, citó las declaración de Gutiérrez, destacando la siguiente: “Siento que para muchas personas, y me incluyo, hace tanta falta el sentirse completo que siempre estamos buscando sentir la paz en otras personas”.

“Creo que debe ser una lección para nosotros qué tanto poder le damos a otra persona para que nos haga sentir bien, cuando en realidad tenemos que buscar en nuestro interior. Por desgracia ya no puedes confiar en nadie”.

En el programa Elizabeth también ha tratado el tema de las infidelidades y de cómo otras mujeres se han tomado como excusa que ella y William Levy nunca se casaron.

Para concluir el tema sobre su vida amorosa, la ex del protagonista de “Café con Aroma de Mujer” confirmó que de momento no buscará una nueva pareja y se concentrará tanto en su carrera profesional como en el cuidado de sus hijos Christopher de 17 años y Kailey de 13.

Sigue Leyendo más de Elizabeth Gutiérrez Aquí:

· William Levy dice estar soltero y Elizabeth Gutiérrez reacciona con este mensaje: “Todos tenemos tres vidas…”

· Esto le dicen los fans a Elizabeth Gutiérrez en Instagram, luego de su escándalo con William Levy: “No sigas perdiendo tu tiempo”

· Samadhi Zendejas y William Levy se conocieron durante su paso por “Así se baila” de Telemundo