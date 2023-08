Apio Quijano en entrevista nos confirma que sus favoritos para ganar La Casa de los Famosos México son Wendy y Nicola

Apio Quijano asegura que salió a tiempo de La Casa de los Famosos México. El famoso cantante, integrante del grupo Kabah sabe que dentro de este reality dio lo mejor de sí mismo y en ningún momento se perdió dentro de la vorágine de la competencia. Tuvo problemas, también se vio envuelto en algunas polémicas, pero sus acciones dentro del confesionario, durante las votaciones, confirmaron que siempre dijo la verdad.

¿Qué es lo que mucho no entendieron de Apio Quijano dentro de LCDLFMX? No lograron entender que aún cuando éste era completamente fiel a su “team infierno”, era aún más fiel a sí mismo. Conversó con todos. Se hizo amigo de todos. Y en el camino no le falló a nadie, mucho menos a él y/o a su familia.

El camino de Apio dentro de este reality se hizo sentir y tanto gustó que el público realmente disfrutaba verlo junto a Wendy Guevara.

Ahora que el cantante se encuentra fuera de la competencia, hecho que no lamenta, agradece poder estar fuera del proyecto y seguir disfrutando del amor, el cariño y el respeto del público, incluso en mayor medida, tres aspectos que no todos los eliminados han podido experimentar. Ya que al día de hoy en redes sociales son muchos los que siguen recriminándoles sus acciones a personalidades como Bárbara Torres, Sofía Rivera y Ferka.

Es importante señalar que ahora que el final de esta primera temporada se acerca, Apio está feliz de haber formado del “team infierno”, pero obviamente no se hace responsable por las opiniones y acciones de otros, puesto que por lógica no le corresponde cargar ni con los fracasos o éxitos de otros. Sí admite que para la final tiene dos gallos y estos son obviamente del cuarto “Infierno” y ellos son: Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Mira aquí nuestra entrevista completa con Apio Quijano:

