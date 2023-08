De no contar con recursos para ir hasta Australia a hacer historia: Jamaica se clasificó por primera vez a octavos de final del Mundial Femenil de Fútbol

Contra todo pronostico la selección femenil de fútbol de Jamaica se clasificó por primera vez en la historia a los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenil de Australia y Nueva Zelanda, en un partido sin goles donde la selección de Brasil quedó sorpresivamente eliminada en fase de grupos.

Brasil, que no quedaba eliminada en fase de grupos desde el Mundial de 1995, hizo once remates en el primer tiempo, seis de ellos al arco, pero no pudo marcar el tan necesario gol también gracias a la seguridad de la guardameta jamaiquina Becky Spencer, quien evitó dos goles.

El segundo tiempo Spencer fue bastante resiliente con una Brasil volcada en ataque y logró atrapar un cabezazo sobre el final del encuentro.

Jamaica llegó así a los octavos de final por primera vez en su historia en lo que es su segunda participación en el Mundial. En su debut en 2019 en el Mundial de Francia, Jamaica no logró sumar puntos en un grupo que compartió con Brasil, Australia e Italia.

No tenían los recursos para jugar el Mundial

A finales de junio, The Athletic reportó que las “Reggae Girlz” tuvieron que hacer par de campañas de recaudación de fondos para poder asistir al Mundial.

Gracias a estas dos campañas se recaudaron al menos $ 175,000 dólares para poder costear el viaje hasta el continente oceánico.

Jamaica jugará su partido el próximo 8 de agosto ante el líder del grupo H, que podría estar entre Colombia o Alemania.

