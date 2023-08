“Bachatería: Del Campo al Palacio”, un evento para reavivar al género

Entretener y divertir, pero también educar, es la meta que se han trazado los productores de “Bachatería: Del Campo al Palacio”, un evento que celebra la rica historia, a los fundadores y a las futuras estrellas del género de la bachata.

“Tenemos dos misiones. La primera es educar a la comunidad acerca de dónde viene la bachata y el proceso que se tuvo que pasar para grabar la primera canción.Y la segunda es darle la oportunidad a todos esos bachateros que están trabajando, que están desarrollando y manteniendo al género”, explica Juan Carlos Vargas, uno de los creadores de la idea, junto a Wagner Matos.

El United Palace, el importante teatro de Washington Heights, fue el escenario escogido para realizar el espectáculo, este sábado 5 de agosto, el cual incluye un concierto con varios intérpretes de la bachata así como la proyección de un documental que narra los orígenes del género en las zonas rurales de la República Dominicana en la década de los 50’s y cómo llega a convertirse en uno de los ritmos latinos más populares a nivel internacional.

“Creemos que en Nueva York, la segunda cuna de la bachata, ya no la están apoyando tanto como antes, por eso queremos brindarle una plataforma a los jóvenes, y qué mejor que el United Palace para poder enseñar su talento”, dice Vargas.

Judy Santos, Joel Insuperable, Afro-Dominicano, JFab & Paola Fabre, Valerio, Wilven Bello y Liza + Willie, son las estrellas emergentes de la bachata que participarán en este primer concierto de Bachatería.

Judy Santos será una de las voces femeninas que participarán este sábado./Cortesía

“Joel Insuperable está dando mucho de qué hablar en el género de la bachata clásica a la que le da su toque fresco; Afro Dominicano tiene un sonido muy único con su merengue típico y fusiones con elementos de bachata”, explica Zeitlín Pérez, coproductora del evento. “Y Judy Santos es reconocida por ser la voz femenina de Aventura en sus inicios y ha desarrollado una buena carrera como solista”.

Los demás artistas son más nuevos, dice Pérez sobre JFab & Paola Fabre, Liza + Willie, Valerio, unos hermanos que durante la pandemia se hicieron virales con el tema “I don’t want to go to work tomorrow”, y Wilven Bello, un joven que está bajo la tutela de Lenny Santos, el reconocido guitarrista, compositor, productor y cofundador de Aventura, quien será el invitado especial de Bachatería.

“Estoy increíblemente orgulloso de apoyar a la próxima generación de estrellas en ascenso en este amado género. Como alguien que ha dedicado su carrera a traspasar los límites de la bachata y expandir su base de fans, me siento honrado de desempeñar un papel en mostrar a los mejores y más brillantes talentos que el género tiene para ofrecer”, dijo Santos sobre su participación. “La bachata es más que un estilo de música: es un fenómeno cultural que continúa cautivando a las audiencias de todo el mundo. Estoy emocionado de ser parte de su evolución continua y de ayudar a presentarlo a más fanáticos”.

Lenny Santos, cofundador de Aventura, será el invitado especial del concierto./Cortesía

Pérez explica que parte del proyecto, que esperan se convierta en un evento anual y llegue a otras ciudades del país, es poder ofrecer un concierto a bajo costo para las familias neoyorquinas, por lo que las entradas tienen un valor de 10 dólares en adelante.

“United Palace ha sido una parada importante en las carreras de tantos bachateros famosos que queríamos celebrar ese legado mientras agradecemos a la comunidad por apoyar el crecimiento del género durante todos estos años”, agregó Mike Fitelson, director ejecutivo de United Palace. “Es nuestra forma de retribuir”.

En detalle:

Qué: Concierto “Bachatería: Del Campo al Palacio”

Cuándo: sábado 5 de agosto. Puertas abren a las 6:30 pm, show a las 8:00 pm

Dónde: United Palace- 4140 Broadway, New York, NY 10033

Entradas: https://unitedpalace.boletosexpress.com