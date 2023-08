Corrupción limita esfuerzos para detener inmigración irregular desde Guatemala, acusa exfiscal Jordán Rodas

La corrupción en Guatemala es el principal motivo por lo que el plan de desarrollo, impulsado por Estados Unidos y México en Centroamérica, no ha tenido efectos para detener la inmigración irregular.

Así lo lamentó Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, quien realizó una gira por varias ciudades en EE.UU. para reunirse con miembros de la diáspora guatemalteca.

“Aún no se han reflejado los efectos [de esa estrategia], yo adoro positivamente la buena intención de la vicepresidenta Kamala Harris, pero hay que realizar los mecanismos de la cooperación, no solo estadounidense, sino de otros países, porque muchas veces no llega una solución a los problemas que ellos quisieran; hay muchas contrapartes corruptas en el Estado y también en el sector económico, esta [es una] élite depredadora”, expresó Rodas.

Agregó que esas expresiones sobre corrupción no son apreciación personal, sino parafraseando a Juan González, asesor de la Casa Blanca en asuntos del Hemisferio Occidental.

“No lo digo yo, lo dice Juan González al presidente Biden”, dijo Rodas. “Así catalogó al empresariado guatemalteco y es muy difícil tener como socios a empresarios que le dan oxígeno político, como es el sector privado organizado de Guatemala, que alimentó políticamente a Otto Pérez por muchos años; al comediante Jimmy Morales […], y hoy día a Alejandro Giammattei, este dictador, porque ya no estamos hablando de democracia, sino de un régimen autoritario”.

Entrevistado vía remota, mientras se trasladaba de Nueva Jersey a El Bronx, en Nueva York, y en medio de una apretada agenda, Rodas agregó que Giammattei está complicando la relación con EE.UU. y eso tiene un impacto en los programas que buscan reducir las desigualdades sociales y, eventualmente, ayudar a reducir la inmigración irregular.

Una alianza internacional

Rodas dijo que los países centroamericanos enfrentan complicaciones con líderes autócratas, incluyendo a Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Ortega, de Nicaragua, y todavía las consecuencias que dejó el gobierno de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, quien actualmente enfrenta acusaciones por narcotráfico en Nueva York.

Añadió que Centroamérica debería ser una región de interés para una coalición de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, igual como ocurre con Ucrania.

“Yo esperaría que haga un alto en el camino no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea y que se pongan de acuerdo en cómo abordar todo lo que está pasando en Centroamérica, así como se ponen de acuerdo para el tema de Rusia-Ucrania que crea mucha preocupación”, dijo. “También en Centroamérica estamos pasando momentos difíciles”.

Urge el TPS para guatemaltecos

En su reunión con varios grupos comunitarios, como Children of Livingston (Niños de Livingston), en El Bronx, Rodas –y otros líderes guatemaltecos, como Juan Francisco Sandoval, ex fiscal especial contra la Impunidad en Guatemala— destacó la importancia de asignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los originarios de su país.

“Estamos hablando en esta gira de que el estatus migratorio de los guatemaltecos pueda ser igual que el de los hermanos nicaragüenses, salvadoreños”, expresó en referencia al TPS. “La buena voluntad de un gobierno demócrata tendría que verse reflejado más allá de palabras, en hechos, como el TPS, por ejemplo”.

Se le insistió en responder si era posible que la Administración Biden pudiera asignar el TPS, luego de presiones incluso de congresistas demócratas.

“Si hay voluntad política real de la Administración Biden, no es un asunto que pase por las cámaras, solamente asumir lo importante, la igualdad que se tiene de los ciudadanos de otras nacionalidades centroamericanas”, consideró. “Los guatemaltecos, al igual que todos los migrantes, aportan mucho a este país. Estados Unidos no podría ser la potencia mundial que es sin todo el trabajo arduo de los migrantes de muchas nacionalidades y Guatemala no es la excepción”.

Una diáspora guatemalteca vibrante

Rodas dijo que encontró una diáspora guatemalteca con ímpetu, vibrante, con ánimo de organizarse y lograr cambios.

“Hay mucho interés y preocupación por lo que está pasando en el país y también conscientes que tienen que organizarse para incidir a nivel nacional aquí en Estados Unidos y también en Guatemala”, expresó.

“Porque solamente se les ve como remesas lamentablemente, como dólares; ellos sostienen la economía nacional con el 20% del Producto Interno Bruto”.

Los guatemaltecos en EE.UU. envían alrededor de $18,000 millones de dólares como remesas a sus familias.

Thelma Cabrera compite en la elección presidencial de Guatemala, pero no pudo hacer fórmula con Jordán Rodas.

La vida en el exilio en España

Rodas dijo que él continuará su trabajo con organizaciones desde su exilio en Euskadi, España, a donde tuvo que refugiarse, debido a la persecución política que enfrenta.

El ex fiscal intentó competir en las elecciones junto a Thelma Cabrera, única candidata presidencial indígena, pero su candidatura fue rechazada por el tribunal electoral guatemalteco.

La persecución de Rodas en su país comenzó en el gobierno de Morales, luego de que el expresidente Morales declaró la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el grupo de la ONU que investigaba la corrupción en el país.

“Por supuesto tengo que tomar decisiones de vida, porque yo tenía la posibilidad de regresar al país a hacer campaña, pero como no fue posible que regresara como vicepresidente con el MLP [Movimiento para la Liberación de los Pueblos], pues tengo que ya tomar decisiones de mi vida profesional, familiar, porque a nadie le es fácil dejar su comunidad, su familia y en ese proceso estoy”, expresó.

