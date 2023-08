Jaime Lozano le pone ritmo a las historias de los inmigrantes

En su álbum “Songs by an Immigrant Vol. 2”, el compositor y músico mexicano Jaime Lozano se dedicó a contar historias reales de inmigrantes con distintas trayectorias, mezclando géneros y ritmos. Y este viernes, estrenará dichas canciones en un concierto gratuito en el Atrium del Lincoln Center.

“Grabamos el primer álbum durante la pandemia e inmediatamente empezamos con la producción para el volumen dos”, indicó el compositor, quien tuvo el rol de escribir, cantar, y componer cada una de las canciones en conjunto con varios artistas de teatro y de Broadway.

Lozano vocaliza las canciones de “Songs by an Immigrant Vol. 2” junto a su “Familia”, conformada por los cantantes Krystina Alabado (Mean Girls), Mayelah Barrera (El Otro Oz), Florencia Cuenca (Desaparecidas), Matías De La Flor (Camelot), Robi Hager (Spring Awakening), Mauricio Martínez (ON YOUR FEET!), Shereen Pimentel (West Side Story) y Marina Pires (ON YOUR FEET!).

“Este es el segundo volumen y tiene 18 canciones. Tenemos músicos de todo el mundo que han participado, cantantes maravillosas de Broadway. Gente que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo y básicamente, la mayoría, son historias sobre nuestro viaje como inmigrantes”, agregó el músico.

El concierto será la primera vez que Lozano y “The Familia” interpretarán las canciones de este nuevo álbum, en un espectáculo que contendrá muchos géneros musicales, desde mariachi, cumbia y baladas hasta salsa.

“Podemos usar cualquier tipo de música, ritmos y estilos para contar historias. De esa manera creo que llegamos a una audiencia aún mucho más grande, porque el público no sólo se reconoce en las historias, sino también en la música, en los ritmos. Se les hace familiar”, agregó Lozano.

Luego de sacar el primer volumen del álbum en 2020, el músico se dio cuenta de que quiere crear arte que represente a todos y por eso tiene la pasión de contar las historias que no siempre son escuchadas, como las de los inmigrantes de segunda generación o la de personas que llegaron al país y fueron sorprendidos por la diferencia de la cultura.

“La gente necesitaba verse a ellos mismos en estas historias y es lo que hemos estado haciendo, entonces realmente nos da oportunidad para hacer muchos volúmenes”, dice sobre el plan de sacar más discos.

Las canciones en el álbum representan los desafíos de las experiencias de los inmigrantes en los Estados Unidos, como encontrar un nuevo hogar, adaptarse a un nuevo idioma, experimentar la discriminación y la realidad del sueño americano.

La producción fue compleja, ya que muchas canciones no fueron incluidas, aunque probablemente salgan en el próximo volumen. También, el proceso para decidir cuál voz representa la historia de mejor manera fue realmente selectivo.

“Es importante que realmente sea una canción con la cual la persona que la va a cantar pueda identificarse. No solo hacer una canción y que alguien la cante aleatoriamente, sino que pienso muy bien quién puede cantar la canción, por qué es que le queda la historia o el reto”, explicó Lozano.

En detalle:



Qué: Concierto Jaime Lozano’s Songs by an Immigrant

Cuándo: Viernes 4 de agosto, 7:00 pm

Dónde: David Rubenstein Atrium del Lincoln Center-Broadway Avenue, entre las calles 62 y 63.

Información:www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city