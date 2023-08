Portero del Arsenal confiesa el desgarrador momento que vivió el curso pasado: “Mi esposa sufrió un aborto, Arteta hizo lo posible para que estuviéramos bien”

El portero del Arsenal Inglés, Aaron Ramsdale, mostró su lado más humano y vulnerable al relatar el momento más desgarrador que le ha tocado vivir y que ocurrió durante la temporada pasada en la que su equipo fue líder la Premier League hasta las últimas jornada, pero terminó perdiendo el título contra el Manchester City.

En una entrevista concedida al portal Players Tribune, Ramsdale reveló lo importante que se ha vuelta en su vida el entrenador español Mikel Arteta, quien lo ayudó a afrontar un impactante momento en su vida personal, la pérdida de su primer hijo producto de un aborto espontáneo que sufrió su esposa.

“Hay cosas que suceden en nuestras vidas de las que la gente no tiene idea, y el año pasado fue una montaña rusa emocional para mí y mi familia. Después de subir a la cima de la tabla de la Premier League e ir a mi primera Copa del Mundo, mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando a nuestro primer hijo”, comenzó a relatar el guardameta.

“Mikel (Arteta) me dio unos días libres después del Mundial, así que nos fuimos de vacaciones. Fue realmente el momento más feliz de nuestras vidas. Y sí… No hay una manera fácil de decir esto, pero siento que es importante que la gente sepa… En el vuelo a casa, mi esposa tuvo un aborto espontáneo”, confesó.

Aaron Ramdale (I) confesó lo importante que ha sido Mikel Arteta (D) en el último año de su vida. Foto: Michael Regan/Getty Images.

Tras aquel desgarrador episodio, Ramsdale decidió ser reservado y solo contarlo a algunas personas, entre ellas, Arteta, de quien afirman fue fundamental para ayudarlo a manejar la la situación y las emociones que generaban esa desgracia familiar y la debacle deportiva.

“Realmente no hay forma de que pueda describir el dolor de ese vuelo de seis horas de regreso a Londres, incluso ahora. Solo quiero que la gente sepa que no están solos si lo están pasando ellos mismos. Cuando regresamos, no le conté a mucha gente lo que pasó. Solo mi familia, mis compañeros y por supuesto a Mikel”.

“Fue fantástico en todo. Incluso en plena carrera por el título, con tanta presión en el club, me preguntó si necesitaba un tiempo libre para ocuparme de todo. Mikel hizo todo lo posible para asegurarse de que mi familia y yo estuviéramos bien… Para mí, eso es un director técnico”, explicó.

“No siempre estamos de acuerdo en todo. A veces tenemos algunas conversaciones muy floridas sobre fútbol. Pero se preocupa mucho por sus jugadores, y siempre tendrá mi respeto por cómo manejó nuestro dolor“, sentenció.

Lea también:

– Imágenes fuertes: Un futbolista falleció luego de ser atacado por un cocodrilo en Costa Rica

– “Es una barbaridad lo que hace”: Jordi Alba sobre Lionel Messi en el debut del español en el Inter Miami

– Defensa de Dani Alves acepta el proceso por agresión sexual a pesar de no estar de acuerdo