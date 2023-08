Trump se declara “no culpable” de cargos por intentar anular elección presidencial en 2020

El expresidente Donald Trump se declaró “no culpable” de los cuatro cargos en su contra, aplicados por un Gran Jurado por la conspiración para intentar anular la elección presidencial en 2020.

Ante la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya, el exmandatario republicano rechazó las acusaciones derivadas de la investigación del fiscal especial Jack Smith, fincadas en la Corte de Distrito de Washington, D.C.

Sobre Trump pesan cuatro acusaciones criminales: conspiración para defraudar a los EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intención de obstruir un proceso oficial, y conspiración contra los derechos de los estadounidenses.

El expresidente fue nuevamente arrestado, como parte del proceso judicial, tras lo cual dio paso a la lectura de cargos.

Todas las acusaciones tienen relación con la narrativa de Trump sobre un fraude electoral que ni él ni sus abogados pudieron demostrar ante tribunales, pero derivaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.

Además de Trump, hay otros co-conspiradores cuyas identidades no se han revelado, pero debido a las descripciones en la hoja de cargos liberada por un Gran Jurado, es posible que uno de lo señalados sea Rudy Giuliani, quien fue el abogado que lideró los esfuerzos del exmandatario para demostrar, sin éxito, su reclamo de fraude electoral.

“El acuso y sus co-conspiradores, and sus agentes hicieron conscientemente falsos reclamos de que hubo un fraude en la elección presidencial del 2020“, dice la acusación. “Estas prolíficas mentiras sobre el fraude electoral incluyen decenas de reclamos específicos de que hubo fraude sustancial en ciertos estados, como un largo número de muertos, no residentes, no ciudadanos, y otros votantes no elegibles que acudieron a las urnas”.

El fiscal J.P. Cooney lidera el caso por parte del Gobierno de los Estados Unidos, apoyado por los asistentes de fiscalía Molly Gulland Gaston y Thomas Windom.

Uno de los abogados de Trump en este caso, John Lauro, adelantó que se buscará suficiente tiempo para analizar las evidencias que mostrará la fiscalía.

“Este va a ser uno de los casos más grandes en la historia de los Estados Unidos”, dijo a NPR.

El proceso judicial central será liderado por la jueza Tanya Chutkan, quien en noviembre de 2021 rechazó los intentos de Trump de impedir que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes tuviera acceso a más de 700 páginas de registros de la Casa Blanca, con los que se buscó demostrar su actuación antes, durante y después del 6 de enero del 2021.

Además de Lauro, al expresidente Trump lo representa Todd Blanche, quien también forma parte del equipo legal para defenderlo de las acusaciones criminales en el estado de Nueva York por el pago de $130,000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, y en el caso del mal manejo de los documentos clasificados, proceso que se sigue en la Corte de Distrito del Sur de Florida.

Trump será liberado con mínimas condiciones, siendo la principal no abordar la investigación ni el proceso judicial en su contra con otros implicados, una orden que también se le impuso en Florida.

La siguiente audiencia será el 28 de agosto, pero previamente pueden presentarse mociones de ambas partes, camino a generar un calendario del proceso judicial y marcar una fecha del juicio.

