Tori Spelling y sus hijos están viviendo en una casa rodante

La actriz Tori Spelling no está teniendo su mejor año. Se enfrentó una infección de moho en su casa de California y a su vez se divorció de Dean McDermott, con quien mantuvo una relación desde 2006.

Gracias al problema con el moho, el cual ocasionó enfermedades en la familias, se supo que Spelling alquilaba dicha mansión y que, por los momentos, no cuenta con casa propia.

Tras anunciar su divorcio todos sus problemas se elevaron, principalmente porque se quedó sin hogar y se vio obligada a refugiarse junto a sus cinco hijos en un hotel de bajo costo y con muy pocos lujos en Los Ángeles, California.

Según una fuente cercana a la actriz, conocida por ser parte del elenco de ‘Beverly Hills, 90210’, no está pasando por un buen momento financiero y eso ha hecho que no encuentre un lugar estable para vivir. Incluso se han difundido fotos donde se demuestra que actualmente la familia está viviendo en una casa rodante.

Hay que destacar que esta crisis no es solo ocasionada por el moho y su divorcio, pues en 2013 Spelling confesó que no era buena para ahorrar y no lo hizo en el momento en que su cara era recurrente en producciones de Hollywood.

Las fotos donde se ve a la actriz guindando ropa afuera de la casa rodante son impactantes no solo por tratarse de una exestrella de televisión, sino porque ella se crió en una familia de gran nivel económico, pues sus padres son Candy Spelling y Aaron Spelling.

Incluso la autora, productora de teatro y filántropa Candy Spelling ha sido criticada por no ayudar a su hija en este momento difícil.

