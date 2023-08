Bank of America cerrará dos sucursales en el mes de agosto

Bank of America ha anunciado que, de acuerdo con el boletín mensual informado por la Oficina del Contralor de la Moneda, procederá al cierre de dos de sus sucursales durante el mes de agosto.

Las ubicaciones que cerrará se encuentran en Houston y Flower Mound, Texas.

La Oficina del Contralor de la Moneda es una agencia gubernamental de los Estados Unidos cuya principal responsabilidad es supervisar y controlar los bancos para garantizar que operen de forma segura y cumplan con las leyes y regulaciones establecidas.

La noticia del cierre de las sucursales se da después de que Bank of America anunció que en octubre cerrará otras dos ubicaciones más en el estado de Massachusetts en las ciudades de West Brockton y East Brockton.

Cabe señalar que la compañía no ha dado una razón sobre estos cierres recientes, aunque se especula que se debe a que la gente cada vez prefiere utilizar más la banca en línea.

Y es que después de la cuarentena realizada durante la epidemia del Covid, las personas se acostumbraron a realizar sus diferentes operaciones bancarias desde sus computadoras o teléfonos, sin necesidad de salir de sus casas.

Las ubicaciones que cerrarán en Texas y Massachusetts son sucursales pequeñas, por lo que la mayoría de los clientes solo las visitaban para utilizar los cajeros.

Bank of America anunció que actualmente está construyendo un banco de 4,600 pies cuadrados en Massachusetts, según se informó en The U.S. Sun.

Dicho edificio estará totalmente equipado con un cajero automático y un servicio de autoservicio para los clientes de Bank of America.

Las dos locaciones de Massachusetts no se cerrarán sino hasta que el edificio esté terminado y operando.

