Con $9,200 millones de dólares Dallas Cowboys se convierte en la franquicia deportiva más valiosa del mundo

Recientemente el portal especializado en negocios deportivos Sportico reveló el ranking de las franquicias deportivas más valiosas del mundo y en el primer lugar ubicó al equipo de la NFL Dallas Cowboys, que con una valuación de $9,200 millones de dólares lidera la lista.

El equipo de Texas le saca una amplia ventaja a su más cercano competidor en este ranking, más de $1,500 millones por encima de Golden State Warriors, que con una valuación de $7,560 millones de dólares es segundo en este departamento.

La NFL es la liga que más equipos tiene entre los primeros 10 equipos de este ranking con un total de 6 y el promedio la NFL tiene una valuación por franquicia de $5,100 millones de dólares. Los grandes ingresos de la NFL, que se calculan cercanos a los $17,800 millones de dólares, ayudan a que las franquicias tengan grandes ingresos año a año.

Top 10 franquicias más valiosas del mundo

Dallas Cowboys: $9,200 millones de dólares

Golden State Warriors: $7,560 millones de dólares

New York Yankees: $7,130 millones de dólares

New York Giants: $7,040 millones de dólares

Los Angeles Rams: $6,940 millones de dólares

New England Patriots: $6,700 millones de dólares

New York Knicks: $6,500 millones de dólares

Los Angeles Lakers: $6,440 millones de dólares

San Francisco 49ers: $6,150 millones de dólares

New York Jets: $6,110 millones de dólares

Cowboys se une al FC Barcelona

La franquicia de Dallas además de convertirse en la más valiosa del deporte, se unió al FC Barcelona como los únicos equipos deportivos que han podido ingresar más de $1,000 millones de dólares en una sola temporada.

El equipo español logró esta hazaña en la temporada 2018/2019 cuando ingresó $1,146 millones en ese curso. Mientras que los Cowboys la pasada campaña recaudaron $1,171 millones.

