Padre de Alabama es acusado de matar a su hijo obligándolo consumir drogas

Un hombre de Alabama fue arrestado y acusado de obligar a su hijo a ingerir narcóticos, produciéndole una sobredosis que lo terminó matando, mientras que dos vecinos también recibieron cargos por delitos graves, de acuerdo con las autoridades.

El sujeto identificado como Landon Tyler Rader, de 26 años, fue hallado sin vida dentro de una casa el pasado 27 de marzo luego de que presuntamente su padre, Jamie Landon Rader, de 48 años, y sus vecinos Ryan Dustin Clark, de 24, y Tonya Raye Keene, de 43, lo obligaran a tomar metanfetaminas y/o anfetaminas, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Walker.

Los tres implicados fueron formalmente acusados de homicidio grave, homicidio involuntario y distribución ilegal de una sustancia controlada con la intención de distribuirla, informó New York Post.

A cada uno se le fijó una fianza de $250,000 dólares mientras permanecen bajo custodia desde el domingo en la Cárcel del Condado de Walker.

El alguacil Nick Smith precisó en una conferencia de prensa el lunes que es la primera vez que se presentan cargos de asesinato a causa de una sobredosis de drogas en la historia del condado de Walker.

Las autoridades tuvieron que hacer una investigación muy específica que le tomó meses para determinar qué le pasó a Rader, pues parecía no haber sufrido una sobredosis típica al momento de llegar a la escena, de acuerdo con la oficina.

“Lo que hace que esta sea más significativa que una sobredosis regular es que fue una ingestión forzada”, declaró Smith. “Este no fue solo un individuo que voluntariamente tomó una sustancia controlada”.

Según el capitán Darrell Mote, Rader no solo fue obligado a consumir las drogas, sino que al verlo moribundo, ninguno de los tres implicados llamó al 911, y agregó que de haber hecho la llamada, o si se le proporcionaba Narcan, Rader aún estuviera vivo.

Durante la investigación, Jamie Landon Rader fue blanco de críticas por la muerte de su hijo, y se le señaló como culpable, algo que negó con vehemencia.

“Acabo de perder a mi hijo, no puedo llorar, no puedo tener paz, no hay nada incompleto”, escribió el sospechoso en Facebook el 30 de marzo. “Hay algunas personas que difunden rumores y mentiras. Estoy pasando por suficiente, gracias. Guárdate la conspiración para ti”.

Sigue leyendo:

– Niña de 3 años murió tras ser abusada por su “padrino”: acusación en Nueva York

– Vecino acusado de matar de un tiro en la cabeza a niña hispana de 9 años en Chicago estaba molesto porque menor hacía mucho ruido jugando

– Buscan a adolescentes que destrozaron patrulla del NYPD durante el caos provocado en Manhattan por el “stremer” Kai Cenat