Defensores de inmigrantes exigen al gobierno de Biden que deje de distribuir videos de personas siendo deportadas

Una coalición de defensores de los inmigrantes criticó recientemente al gobierno del presidente Joe Biden por distribuir videos de personas siendo deportadas. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

De acuerdo con la denuncia de 11 organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes, la administración de Biden, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), envía a los medios de comunicación material audiovisual en el que se puede observar cómo deportan a los inmigrantes en avión.

Este material, según reseñó The Hill, es enviado a los medios de noticias como “Material adicional sobre vuelos de repatriación”.

El Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el que denunció que este tipo de videos son “deshumanizantes”.

“El uso de este material es impactante y deshumanizante. El ICE debería discontinuarlo”, indicó la organización, de acuerdo con información de The Hill.

La NIJC acotó que este material no permite ver “la complejidad de las historias humanas detrás de cada familia, incluyendo el amor, la devoción y el coraje que llevó a esas familias a dejar sus hogares en pro de buscar seguridad, y el trauma de ser forzados a regresar a situaciones de peligro“.

“Los rostros borrosos, las instalaciones militarizadas, y la policía escoltando a los padres que cargan a sus hijos los deshumaniza y los retrata como amenazas”, concluyó la NIJC.

Por su parte, Tom Cartwright, defensor de los inmigrantes y miembro del grupo Witness at the Border (Testigos en la Frontera) aseguró que este tipo de prácticas era algo que hubiese esperado de la presidencia del exmandatario republicano Donald Trump, pero no de la actual.

“Hay personas que, en muchos casos, han huido a Estados Unidos por seguridad. Y nosotros simplemente volteamos la mirada y los deshumanizamos para probar un punto sobre nuestra inmigración o sobre nuestras políticas migratorias. Esto es algo que hubiese esperado bajo la presidencia anterior, pero no bajo esta administración gubernamental”, dijo Cartwright, de acuerdo con The Hill.

