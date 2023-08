Universal Studios Hollywood incluye “Evil Dead Rise” y casas originales terroríficas para su Halloween Horror Nights 2023

Los Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood son sin lugar a dudas épicos. No sólo porque nos encontramos con atracciones escalofriantes, sino porque todo el parque se viste de esta celebración de pies a cabeza. Todos te reciben entre gritos y espantos, lo digo por experiencia.

En ocasiones ves gente correr espantada porque algún monstruo viene detrás con una “cierra eléctrica”. He visto gente llorar y reír al mismo tiempo por esta situación. He visto gente entrar con los ojos cerrados, tratando de luchar así con cada aparición tenebrosa… Algunos duran al menos cinco minutos sin gritar, otros sencillamente se rinden y sufren tanto como se divierten de principio a fin.

¿Vale la pena someterte o ser participe de esta experiencia? Definitivamente y por muchas razones. Puedes ir y gritar de miedo y al mismo tiempo aprovechar para sacar entre gritos y risas el estrés del día y de la vida misma.

Aquí te comparto entonces la alineación completa del miedo que te aguarda en este próximo Halloween en donde experimentarás el terror y el horror en ocho casas embrujadas, y no se te olvide que en esta ocasión también contarás con el exclusivo Terror Tram de Universal Studios Hollywood:

· “The Last of Us” sumerge a los visitantes en una lucha por sobrevivir contra los temibles Clickers, Bloaters y más de Naughty Dog y el premiado videojuego de PlayStation.

· “Stranger Things 4” transporta a los visitantes a Hawkins, Indiana, donde se enfrentarán al malvado Vecna ​​en la cuarta temporada de la serie original de Netflix.

· “The Exorcist: Believer” invita a los visitantes a un aterrador y nuevo comienzo lleno de horror, mientras dos familias luchan contra una siniestra fuerza demoníaca que ha poseído a sus pequeñas hijas.

· “Universal Monsters: Unmasked” amplía el legado de Universal Monsters con los íconos de terror The Invisible Man, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Phantom of the Opera y The Hunchback of Notre Dame que se unen por primera vez en una nueva y escalofriante historia.

· “Chucky: Ultimate Kill Count” presenta al infame muñeco y sus mejores matanzas a lo largo de la exitosa serie USA & SYFY y películas clásicas de culto.

· “Evil Dead Rise” lleva a los visitantes a una nueva historia retorcida, basada en el regreso de a la icónica franquicia New Line Cinema de terror y el éxito de taquilla de 2023.

· “Monstruos: Los Monstruos de América Latina” incluye los fantasmas y criaturas más aterradoras del folclore latinoamericano.

· “Holidayz in Hell” lleva a los visitantes a un viaje petrificante a través de una serie de celebraciones psicóticas de temporada.

· “Terror Tram…The Exterminatorz” coloca a los visitantes en el mundialmente famoso escenario de Universal y en medio de un levantamiento de insectos liderado por el tortuoso Larry Larva cuyo objetivo es exterminar a los humanos de la Tierra. Los fanáticos del terror también caminarán por el set de Jupiter’s Claim de Nope, donde se encontrarán con The Tethered de Us en un crossover épico de dos de los éxitos de taquilla del director Jordan Peele.

Es importante agregar que todo los fanáticos del terror que buscan conmemorar su experiencia en Halloween Horror Nights pueden encontrar una selección de productos temáticos de las casas de este año, que incluyen camisetas, sudaderas con capucha, tazas y más.

