Agenda de Eventos: Qué hacer en Nueva York del 10 al 16 de agosto

El Festival Internacional de Títeres

Titiriteros y artistas de todas partes del mundo se reúnen en Nueva York para ser parte del International Puppet Fringe Festival, que se lleva a cabo desde ya hasta el domingo 13 de agosto, en The Clemente Center (107 Suffolk Street) y otras locaciones del Lower East Side. Entre los espectáculos que conforman el festival habrá shows de cabaret todas las noches, obras de teatro clásico y contemporáneo, como una producción bilingüe de títeres de varilla de “Don Quijote” a cargo del Teatro SEA, un espectáculo sobre los Galápagos y también una serie de actividades para niños. Para más información y boletos, visite: https://puppetfringenyc.com/

Escena de la obra “Las Locas Aventuras de Don Quijote”, del Teatro SEA. Foto: George Riverón.

La Dinastía Rosario en el United Palace

Los Hermanos Rosario se reunirán este viernes en un mismo escenario para interpretar sus clásicos merengues que los convirtieron en uno de los más famosos representantes del género a nivel mundial. La Dueña del Swing, Morena Ven y Mi Tonto Amor, entre muchas otras, sonarán una vez más en las voces de Toño Rosario y compañía. Las puertas abren a las 6:30pm. El United Palace está ubicado en el 4140 Broadway. Boletos: https://unitedpalace.boletosexpress.com

Foto: Gladys Vega/Getty Images

El Gran Combo y Héctor Acosta juntos en El Bronx

El Gran Combo de Puerto Rico y el cantante dominicano Héctor Acosta “El Torito” se presentarán este jueves 10 de agosto en El Bronx como parte de la serie de conciertos de verano “Rise Up NYC”. El concierto gratuito trae a Nueva York a la “Universidad de la Salsa”, y al versátil cantante de bachata, merengue y bolero, para el espectáculo que tendrá lugar en el estacionamiento de Orchard Beach. Desde las 6:00 pm. Para más información, visite: www.riseupnycconcerts.com

Ladies del Hip-Hop en el Lincoln Center

El festival Summer for the City ya está llegando a su final y entre los eventos de esta semana destaca Ladies of Hip-Hop. Muévete en la pista de baile al aire libre más grande de la ciudad y celebra el 50º aniversario del hip-hop con este colectivo femenino dedicado a empoderar a las niñas y mujeres en la cultura de este género. Disfruta de una celebración de verano de la cultura del baile hip-hop con DJ, una lección de baile e incluso una actuación o dos. Gratis. Este jueves 10 de agosto en The Dance Floor del Lincoln Center (10 Lincoln Center Plaza), a partir de las 7:00 pm. Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city

Cortesía Lincoln Center

Arranca el Frenzy Fest

Frenzy Fest, el primer festival de teatro y cortometrajes dedicado a la salud mental en East Harlem, regresa este año más “frenzy” que nunca, y se estará llevando a cabo del 10 al 20 de agosto, en el Black Box Theatre del Barrio ‘s Artspace PS109, donde se presentarán las distintas obras y películas. Los cortometrajes estarán disponibles también en línea. El evento continúa con su compromiso de brindar oportunidades para directores de teatro, actores, dramaturgos, cineastas y de promover la salud mental de las comunidades latinas y caribeñas. Para boletos, visite: https://www.eventbrite.com/e/frenzy-fest-2023

Cortesía

Sugar Factory abre sus puertas en Times Square

El afamado restaurante y spot de celebridades, Sugar Factory American Brasserie, llega a Nueva York y celebrará su gran apertura este viernes 11 de agosto con una fiesta organizada por la cantante dominicana Natti Natasha, quien este fin de semana será además homenajeada en el Desfile Dominicano. El local de dos plantas estará situado en el centro de Times Square (694 8th Ave) y contará con una cafetería para llevar en la primera planta con un elaborado techo floral tridimensional, una barra de vino rosado, un milkshake bar, cafés, pasteles, gelatos y mucho más. La cafetería desemboca en la tienda de caramelos Sugar Factory y desde la cafetería y la tienda, los clientes pueden subir al comedor principal, de 4.000 metros cuadrados y 100 plazas, y al bar. Con desayunos diarios, brunch durante todo el día, almuerzos y cenas, el menú ofrece platos variados para todos los gustos. Para mayor información, visite: www.sugarfactory.com

Foto: Sugar Factory American Brasserie

After Hours en el Museo de Queen

After Hours, una velada de arte, comunidad y celebración, regresa este sábado 12 de agosto al Queens Museum, en colaboración con el Colectivo Intercultural TRANSgrediendo. Únase a la creación de arte, actuaciones de drags, karaoke, comida, bebidas y música en la puerta del museo ubicado en el Flushing Meadows Corona Park. En la programación destaca el taller de arte para toda la familia con Mark Saldaña; clase de baile de cumbia con Manuela Agudelo; las Discolocas NY Fiesta Club con La Lin, Yana Allpa y Wild Roots, entre muchas otras. De 3:00 a 9:00 pm. Gratis, con reservación en: https://www.eventbrite.com/e/after-hours-tickets-673204130677?aff=oddtdtcreator

Discolocas. Photo by Oscar Okan / Uno star.

Festival Battery Dance

Battery Dance celebra el 42 aniversario de su festival de verano, del 12 al 18 de agosto, en asociación con Battery Park City Authority. El festival de baile público gratuito más antiguo de la ciudad de Nueva York contará con actuaciones en persona y transmitidas en vivo cada noche en el Rockefeller Park, a las 7 pm. Pensado en las audiencias locales e internacionales, el festival promueve la misión de Battery Dance de conectar el mundo a través de la danza. Para obtener más información, visite batterydance.org/battery-dance-festival/.

Foto: Cortesía Michelle Tabnick PR

La Caperucita Roja rodante

Esta semana arranca el CityParks PuppetMobile con una producción de marionetas original, gratuita y familiar de Caperucita Roja, que regresa por demanda popular con espectáculos que se realizarán desde esta semana hasta el mes de octubre. Con paradas en los cuatro condados de la ciudad, la obra de títeres es una actualización del clásico cuento con una sensibilidad moderna. Se ofrecerá en inglés, español y mandarín en ubicaciones selectas. Para información sobre las fechas y locaciones, visite: cityparksfoundation.org/puppetmobile.

Orgullo dominicano en Central Park

Como parte de la celebración de la herencia dominicana en la ciudad, el festival Summerstage presenta este domingo el concierto Orgullo Dominicano, con Prince Royce como artista principal. Al bachatero ganador de innumerables premios, incluidos los Latin Grammy, Billboard Music Awards y iHeart Radio Music Awards, se le unirá Vicente García, ex miembro de la banda dominicana de rock alternativo Calor Urbano y Mejor Artista Nuevo de 2017 de los Grammy Latinos. YEИDRY, quien encontró la fama por primera vez como participante en “X Factor Italia”, completa el cartel. En la Rumsey Playfield de Central Park, a partir de las 6:30 pm. Entradas en: https://cityparksfoundation.org/events/orgullo-dominicano/?date=20230813

Archivo

Fiesta quisqueyana en el Radio Hotel

Si estás planeando asistir al Desfile Dominicano este domingo, no dudes en celebrar luego en el “after party” que está organizando el Radio Hotel en su restaurante Jalao NYC ( 2420 Amsterdam Avenue), donde podrás experimentar la cultura y gastronomía de la isla. Bailarás con la música en vivo de KY3 y como menú especial el lugar estará ofreciendo un buffet de parrillada dominicana, con churrasco de 12 oz, costillas, longaniza, papas fritas, yuca y maíz a la parrilla, todo por solo $45 por persona y $22.50 para niños menores de 10 años. Para reservar, visita: https://www.eventbrite.com/e/dominican-day-parade-after-party.