Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola tienen en común ser ‘mujeres indomables’

En la actualidad los programas estilo reality como “La Casa de los Famosos” y “Los 50” están apropiándose de la televisión, como bien lo hiciera en su momento “Keeping Up With the Kardashians” (2007). Por esta razón no es de extrañarse que otras plataformas como Canela.TV nos presente “Secretos de las Indomables”, un programa en el que nos expondrán una parte de la vida pública y privada de seis mujeres, grandes personalidades de la industria del entretenimiento.

Ninel Conde, Yuri, Alicia Machado, Zuleyka Rivera, Patricia Manterola y Amara “La Negra” son las famosas que aceptaron el reto de abrir el corazón desde lo más íntimo para su teleaudiencia. “Secretos de las Indomables” tiene como fecha de estreno el 17 de agosto, por Canela.TV

Por otra parte, es importante recordar que esta semana en el mundo del espectáculo mucho se hablará de La Casa de los Famosos México, el reality que no sólo impactó al país azteca, sino gran parte de Latinoamérica gracias a personalidades como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, también conocidos como “Team Infierno”.

Un integrante del “team infierno” no llegará a la final, porque la producción del reality ha decidido tener un nuevo último eliminado para este viernes. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision Crédito: Cortesía | Televisa

¿Pero qué es lo que está pasando con ellos? Para empezar este domingo viviremos su gran final, pero previamente veremos cómo “el team” vivirá uno de sus momentos más duros de esta temporada, porque uno de los suyos se quedará a un paso de la gran final. ¡Sí! Este viernes 11 de agosto un integrante del “Infierno” será eliminado.

Las votaciones y la voz pública en las redes sociales y en el 24/7 tiene a dos nombres de famosos en los últimos lugares, estos son Sergio Mayer y Emilio Osorio, cualquiera de ellos dos podría ser eliminado este viernes.

La noticia dada por Galilea Montijo cimbró la casa y muchos de los habitantes creen que el eliminado será Nicola Porcella, pero desconocen que al peruano muchos fans lo han denominado “el novio de México” y sin bien es cierto muchos le dan la victoria a Wendy Guevara con el primer lugar, la intención de voto del público indicar que el segundo puesto le pertenece a este hombre que llegó a México desde Perú, en busca de una oportunidad.

