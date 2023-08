Muere a los 14 años Lil Tay, famosa rapera e influencer

La rapera Claire Hope, conocida en redes sociales como Lil Tay, falleció a los 14 años, confirmó su agencia a través de un comunicado que compartieron en el perfil de Instagram de la joven.

“Con mucho pesar compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. No tenemos palabras para expresar la insoportable pérdida y el indescriptible dolor. Este suceso fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos en shock“.

Claire Hope, mejor conocida como Lil Tay, adquirió mucha fama durante 2018, a la temprana edad de 9 años, por usar palabras altisonantes en sus videos musicales de estilo hip-hop y ser comparada con otros artistas como XXXTentaction.

“El fallecimiento de su hermano agrega un pesar aún más inimaginable a nuestro dolor. Durante este tiempo de inmenso sufrimiento, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida agobiante, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación“.

“Claire permanecerá siempre en nuestros corazones, su ausencia dejó un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y la amaron”, escribieron en el comunicado.

Cabe agregar que la rapera estadounidense no había publicado nada en sus redes desde el año 2018 debido a problemas que tuvieron sus padres respecto a la custodia de la menor.

En este proceso legal surgió evidencia que mostraba el deseo del padre, Christopher Hope, por estar con su hija.

“Él estaba amenazando con arrestar a mi mamá si no volvíamos. No lo vi por varios años. Nunca quiso verme por mucho tiempo y es obvio que solo regresó porque quiere dinero”, declaró Lil Tay en una entrevista telefónica con The Daily Beast.